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Съсипа Федоров и Киев от критики: Известен украински експерт за ПВО на Одеса

10 август 2026, 11:23 часа 1318 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Съсипа Федоров и Киев от критики: Известен украински експерт за ПВО на Одеса

Изключително сериозни критики към властта в Киев и специално към вече отстранения от поста на украински министър на отбраната Михайло Федоров отправи известният украински военен анализатор Олександър Коваленко. Коваленко е родом от Одеса и критикува Федоров и властта в Киев за състоянието на противовъздушната отбрана на града и областта – там особено напоследък има много масирани руски въздушни атаки, последният случай е само отпреди малко над 24 часа – ОЩЕ: Турция продава ракети на Украйна с българска помощ, но плаши, че Путин ще посегне към ядреното оръжие (ОБЗОР – ВИДЕО)

В две публикации в канала си в Телеграм Коваленко директно първо атакува Федоров, като го пита задочно как работят зенитните дронове-прехващачи на Украйна и иронично с въпрос добавя: Или е от решаващо значение да се разглеждат заплахите всеобхватно и далновидно, не тясно и ограничено в краткосрочен план? Коваленко конкретно критикува липсата на далновидност предвид прехода на Русия към дронове с реактивни двигатели, които развиват далеч по-висока скорост и съответно противовъздушната отбрана е изправена пред нови предизвикателства.

Пример от последваща публикация на Коваленко – за самолетите "Як-52", които точно в Одеса се използваха за сваляне на дронове "Шахед"-136. Само че "Як-52" не може да гони дронове "Шахед"-238 с реактивни двигатели, защото скоростта им е 550-600 км/ч., а тази на самолета – само 360 км/ч. "Но един напълно готов турбовитлов щурмови самолет, например Embraer EMB 314 Super Tucano (A-29), с максимална скорост от 590 км/ч., е напълно способен. И дори няма да ви е нужен МиГ-29, за да го управлявате", добавя украинският експерт. Той казва и, че дори когато още е нямало "Шахед"-и с реактивни двигатели, иновацията с "Як-52" не е била разработена в по-голям мащаб.

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Изглежда, че всички ще продължат да игнорират Одеса, заключава Коваленко, който пита и как така не е мислено с какво да се противодейства на руските ракети-дронове „Бандерол“ и не е обърнато внимание защо Русия две години не ползваше противокорабни ракети "Оникс" (сега вече почна с всеки по-масиран обстрел)? Отделен е въпросът с увеличеното руско производство на крилати ракети Х-59/69, които успешно разчистват пътя на балистичните ракети - ОЩЕ: Русия мина на ракети от КНДР - защо? Поляк заплаши Зеленски със смърт (ОБЗОР и ВИДЕО)

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Одеса война Украйна Михайло Федоров украинска ПВО Олександър Коваленко
Ивайло Ачев
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