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Искали да покажат бурното море: ТВ екип в Испания беше отнесен от огромна вълна на живо в ефир (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 14:49 часа 1019 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato elements
Искали да покажат бурното море: ТВ екип в Испания беше отнесен от огромна вълна на живо в ефир (ВИДЕО)

Огромна вълна удари испански репортер и неговия оператор по време на пряко отразяване на буря, предаде huffingtonpost.es. Целта на излъчването на живо е била да покаже на зрителите с каква сила морето блъска Баския бряг, но екипът на ETB2 сам изпитал това по възможно най-лошия начин. Случаят е от четвъртък, когато Серхио Овехеро се намирал в Ондароа и предавал на живо за предаването *Euskadi Quédate* във връзка с бурята.

Ето какво станало

Зад гърба на журналиста ясно се вижда състоянието на Кантабрийско море – с мощни вълни, които на моменти преливат през вълнолома. Тогава една от тези вълни достига много по-далеч.

Докато Овехеро продължава репортажа си от крайбрежната алея, огромна вълна прехвърля стената и връхлита директно както репортера, така и оператора, който заснема материала.

Всичко се случва за броени секунди, като екипът на практика нямал време за реакция. От удара камерата бе силно разтърсена, а обективът – напълно потопен във вода.

 

Излъчването на прекъсва

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Излъчването прекъсва внезапно, а в студиото настъпва видимо объркване относно случилото се.

Водещият, стъписан от силата, с която водата връхлита екипа и се опитал да реагира, докато очаква нова информация от Ондароа. ОЩЕ: След Испания бурята "Адам" удари и Франция

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Испания буря вълни
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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