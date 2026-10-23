Искали да покажат бурното море: ТВ екип в Испания беше отнесен от огромна вълна на живо в ефир (ВИДЕО)

Огромна вълна удари испански репортер и неговия оператор по време на пряко отразяване на буря, предаде huffingtonpost.es. Целта на излъчването на живо е била да покаже на зрителите с каква сила морето блъска Баския бряг, но екипът на ETB2 сам изпитал това по възможно най-лошия начин. Случаят е от четвъртък, когато Серхио Овехеро се намирал в Ондароа и предавал на живо за предаването *Euskadi Quédate* във връзка с бурята.

Ето какво станало

Зад гърба на журналиста ясно се вижда състоянието на Кантабрийско море – с мощни вълни, които на моменти преливат през вълнолома. Тогава една от тези вълни достига много по-далеч.

Докато Овехеро продължава репортажа си от крайбрежната алея, огромна вълна прехвърля стената и връхлита директно както репортера, така и оператора, който заснема материала.

Всичко се случва за броени секунди, като екипът на практика нямал време за реакция. От удара камерата бе силно разтърсена, а обективът – напълно потопен във вода.

🌊 Huge wave hits Spanish reporter during live storm coverage The broadcast briefly cut out. Back in the studio, the anchor was left speechless, his jaw dropping in shock. Luckily, neither the reporter nor the camera operator was hurt. — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

Излъчването на прекъсва

Излъчването прекъсва внезапно, а в студиото настъпва видимо объркване относно случилото се.

Водещият, стъписан от силата, с която водата връхлита екипа и се опитал да реагира, докато очаква нова информация от Ондароа. ОЩЕ: След Испания бурята "Адам" удари и Франция