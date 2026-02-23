Искам да пратя британски войници в Украйна: Новите числа за касапницата там (ОБЗОР - ВИДЕО)

Искам да съм първият британски министър на отбраната, който да изпрати британски войници в Украйна. Това ще означава, че войната там е свършила. Думите са на сегашния британски министър на отбраната Джон Хийли – той ги каза пред световноизвестното британско издание The Telegraph.

Хийли повтори азбучни истини за войната в Украйна – че руският диктатор Владимир Путин е очаквал лесно и бързо да победи, за няколко дни; че украинците многократно са показали колко са корави; че заради това за Путин вече няма никакви граници в атаките му срещу Украйна, предвид страхотните разрушения на гражданска инфраструктура, с които той продължава да се надява да пречупи духа на украинското общество и да го накара да свали Володимир Зеленски от поста на президент на Украйна; и че Украйна се страхува от само едно нещо – Запада да се умори да ѝ помага.

Числата на войната

Друга популярна британска медия – The Times, публикува материал, в който се изнасят оценки на западни разузнавателни служби. Най-важното – украинската армия е превъзхождана числено от руската в повечето сектори на фронта и има нужда от поне още 250 000 войници плюс тежки оръжия и военна техника, за да се надява да направи оперативен пробив при евентуална контраофанзива. Макар дроновете да промениха военните действия коренно, без пехота не може – а според украински офицер, който участва във военните действия при Покровск, Русия има превъзходство на всяко ниво, най-вече авиация, авиобомби, но също и логистика. Същевременно Русия може да поддържа сегашното темпо на войната още година, макар да печели метри на цената на множество жертви. Колко точно – за пореден път представа дава събитие от Русия, а именно: купища билбордове в Новосибирск с "покани" да се запишеш в руската армия:

"New. Irreplaceable." Residents of Novosibirsk are being recruited for the war from almost every billboard in the city



So where did the old "irreplaceable" ones go?

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко коментира в официалния си канал в Телеграм, че през третата седмица на февруари руската армия е успяла да превземе нови 33 квадратни километра украинска земя и е поставила нов седмичен рекорд като платена цена в жертви: 6940 убити и ранени руски войници. "Това е ефективно загубата на две роти и половина за превземането на 1 квадратен километър украинска територия - нещо, което не се беше случвало дори по време на боевете във Втората световна война", казва Коваленко. А The Times цитира вече известни данни за скоростта на руския напредък в Украйна, която е най-бавната в познатата военна история на човечеството – 14 метра напред дневно при Часов Яр (Краматорското направление), 23 метра при Купянск, 70 метра при Покровск. За сравнение – когато Украйна извърши светкавичната контраофанзива в Харковска област, с която през есента на 2022 година си върна Купянск, Изюм, Лиман и Балаклея, напредваше с по 7400 метра дневно. Дори през Първата световна война, в окопите във Франция британската и френската армия имат напредъци от по 80 метра на ден:

Russian advances rank among the slowest in modern warfare a Sunday Times chart shows. Chasiv Yar 14 m/day, Kupyansk 23 m/day, Pokrovsk 70 m/day. Ukraine's Kharkiv offensive hit 7,400 m/day in 2022.

Същевременно, в Русия извращенията на режима стигнаха дотам, че беше забранено празнуването на традиционния руски празник Масленица. Това е Сирни Заговезни – иска се прошка и се правят пирожки. В Московския градски регион „Истра“ беше спрян фестивалът "Бакшевская Масленица", което не се е случвало от 40 години. Все пак беше направен опит да се празнува, но милиция и дори агенти на ФСБ не го позволиха:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава ниска спрямо мащаба, който по принцип опитва да налага руската армия. На 22 февруари са станали 130 бойни сблъсъка – с 8 по-малко спрямо 21 февруари съгласно официалните данни на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 244 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 36 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3331 изстреляни снаряда, като това е с около 50 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 8990 FPV дрона, което е с около 650 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

A video released by Ptashka Drones shows a Ukrainian drone flying into a Russian warehouse that stored 10 pieces of equipment and about 10,000 FPV drones. According to the description, the warehouse was destroyed in the strike. No further details were provided.

В цяла Северна Украйна – пограничните райони на Суми, Харковска област, Вовчанск и Купянск – е имало общо само 3 руски пехотни атаки, по 1 във всяко от трите направления. А един от Z-каналите се оплаква как руските войници били карани от командването им да щурмуват през тръбопроводната система "Съюз", която е в окаяно състояние, секции се сриват заради постоянните обстрели. При Гуляйполе, Запорожка област, е имало 27 руски пехотни атаки. (КАРТА) Украинските сили си възвърнаха контрола над Даниловка, Нечаевка, Степово и Върбово, разширявайки периметъра северно от Гуляйполе, докато руснаците натискат на запад. Тези данни, събрани с геолокализации на кадри от украинския източник NOELRepots, отново показват, че опасността от логистичен срив за мъчещите се да напреднат западно от Гуляйполе руснаци остава. А геолокализирани видеокадри на руски обстрели западно от Мирно (югозападно от Гуляйполе) показват, че украинците имат нови позиции по-напред към Гуляйполе (от запад на изток). Още 26 са спрени в Покровското направление, като все още Покровск е сочен като място на бойни действия от украинския генщаб, но вече по-устойчиво и Билицко също влиза в картата на бойните действия. Селото е северно от Родинско и е първата опорна точка в линията южно от Добропиля. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че имало боеве в центъра на Гришино, западното предградие на Покровск, но не дава геолокализирани видеокадри в подкрепа на тези думи. 15 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка.

Russians keep pushing north of Pokrovsk the Airborne Forces report. A sabotage group moved in cells of 2-3 toward farm buildings. Drone recon spotted them and 155mm artillery hit them before they reached their target.

Специално за Константиновка украинският военен телеграм канал „Офицер“ изтъква нещо важно – градът се намира в низина и съседната Дружковка, която е на по-висок терен, дава добри възможности за ефективен обстрел. Затова руснаците не бързат да атакуват масирано фронтално Константиновка, макар от югоизток да имат вече позиции в града – те искат първо да установят контрол над Дружковка и се мъчат да стигнат до атаката там.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 балистична ракета "Искандер-М" и 126 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 105 дрона, като на 11 места са записани удари от преминалите през украинската ПВО руски безпилотни летателни системи от ракетата. Украинската спешна служба съобщава, че в Одеса има двама загинали и трима са ранени от руската атака – щети има по инфраструктурни съоръжения, подпалени са няколко камиона. 71 пожарникари и 16 пожарни са участвали в гасенето на пожарите. Излизат и нови кадри от страховитите разрушения в Киевска област от вчерашната руска ракетна атака – ОЩЕ: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

Footage shows a Ukrainian Mi-8 shooting down Russian Shahed drones.

This is how the destroyed houses look after Russia's strike on Sofiivska Borshchahivka near Kyiv last night.