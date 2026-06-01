Премиерът на Дания: По-добре децата ми да пушат, отколкото да са в социалните мрежи (ВИДЕО)

01 юни 2026, 7:05 часа 554 прочитания 0 коментара
Ако днес имах малки деца, по-скоро бих предпочела да пушат, отколкото да ги оставя сами в социалните мрежи. Но в момента съм действащ министър-председател, така че няма да го кажа. Това изказване направи премиерът на Дания Мете Фредериксен. 

"Съществува пълна, доказана обвързаност между властта, политическата власт, капитала, технологичните гиганти и изкуствения интелект. И целта на всичко това е да се подкопае демокрацията. Това е целта, защото хората, които разработват тези технологии, са против демокрацията", заяви още тя.

Фредериксен сподели, че преди няколко години се е срещнала с изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман. "Прекарах часове с него и накрая на разговора му казах: "Ти създаде чудовище". А той отговори: "Да, и сега от вас зависи да разберете как да се справите с него".

Припомняме, че в края на миналата година Фредериксен обяви, че страната ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Тя напомни, че мобилните телефони и социалните платформи, че "открадват детството на нашите деца". "Ние пуснахме чудовище на свобода. Никога досега толкова много деца и млади хора не са страдали от тревожност и депресия", каза Фредериксен в изявление пред датския парламент.

Виолета Иванова Редактор
