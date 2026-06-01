Премиерът на Дания: По-добре децата ми да пушат, отколкото да са в социалните мрежи (ВИДЕО)

Ако днес имах малки деца, по-скоро бих предпочела да пушат, отколкото да ги оставя сами в социалните мрежи. Но в момента съм действащ министър-председател, така че няма да го кажа. Това изказване направи премиерът на Дания Мете Фредериксен.
Denmark’s PM Mette Frederiksen:— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on social media.
But I am acting prime minister, so I will not say that.
"Съществува пълна, доказана обвързаност между властта, политическата власт, капитала, технологичните гиганти и изкуствения интелект. И целта на всичко това е да се подкопае демокрацията. Това е целта, защото хората, които разработват тези технологии, са против демокрацията", заяви още тя.
Фредериксен сподели, че преди няколко години се е срещнала с изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман. "Прекарах часове с него и накрая на разговора му казах: "Ти създаде чудовище". А той отговори: "Да, и сега от вас зависи да разберете как да се справите с него".
There is a total established link between power, political power, capital, tech giants and AI. And the purpose of this is undermining democracy.
That's the goal because the people who are developing this stuff are against democracy.
I met Sam…
Припомняме, че в края на миналата година Фредериксен обяви, че страната ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Тя напомни, че мобилните телефони и социалните платформи, че "открадват детството на нашите деца". "Ние пуснахме чудовище на свобода. Никога досега толкова много деца и млади хора не са страдали от тревожност и депресия", каза Фредериксен в изявление пред датския парламент.