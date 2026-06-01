Тайни клиники за красота и незаконни процедури - проблем и в Испания

01 юни 2026, 8:59 часа 406 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България далеч не е единствената държава, която има проблем с нерегламентирани и опасни практики в естетичната индустрия. Оказва се, че подобен казус има и в Испания.

При операции срещу тайни клиники в няколко града испанската Гражданска гвардия е иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и е арестувала 9 души. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и са спомагали за извършване на нерегламентирани козметични продукти.

Незаконни процедури от лица без образование

Разследването е започнало преди година, след като служители на Гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи, предимно от Южна Корея и Виетнам.

По време на акцията сред намерените продукти са открити дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване.

Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение.

Сред замесените в схемата са лица без медицинско образование, както и лицензирани специалисти, за които се твърди, че са извършвали процедури с незаконни продукти във фризьорски салони, нелегални козметични центрове или дори в частни домове, предаде БНР.

По време на обиските са иззети и над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност.

Десислава Любомирова
