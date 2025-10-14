Войната в Украйна:

Испания предлага да изпрати мироопазваща мисия в Газа

Испанският премиер Педро Санчес предложи Испания да изпрати испански войски на мироопазваща мисия в Газа, въпреки че е все още твърде рано да се знаят подробности, предаде испанското издание El Pais.„Испания иска да бъде там, иска да има активно присъствие във възстановяването и мира“, настоя той. Освен това испанският министър-председател увери, че оръжейното ембарго срещу Израел ще остане в сила.

Испания ще преследва престъпленията на правителството на Нетаняху

Наскоро завърнал се от Египет, където участва в срещата на върха за мир в Шарм ел-Шейх, Педро Санчес заяви много ясно в интервю за Cadena SER, че Испания, заедно с други страни, няма да се откаже от стремежа си да преследва престъпленията на правителството на Бенямин Нетаняху в клането в Газа, което той открито определя като „геноцид“, нещо, което много малко европейски лидери правят. Санчес смекчи тона си по отношение на САЩ, но остава твърд с Нетаняху. „Мирът не може да означава забравяне; не може да има безнаказаност. Има текущи производства пред Международния наказателен съд. Главните извършители на геноцида ще трябва да отговарят пред правосъдието. Вече го преживях, когато бях млад в Босна. Имаше мир, но имаше и производства пред Международния наказателен съд“, заяви той.

Решение за две държави

Испания продължава тезата си за палестинска държава, като Санчес смята, че Мадрид и Брюксел сега трябва да „повлияят на възстановяването и решението за две държави“. ОЩЕ: Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Деница Китанова
