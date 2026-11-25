Лидерът на каталунските сепаратисти Карлес Пучдемон обяви, че ще се завърне в Барселона на 12 декември, след като Върховният съд на Испания приложи спорния закон за амнистията, проправяйки пътя за завръщането му от изгнание. "Напуснах като председател на правителството на Каталуния и ще се върна на мястото, където каталунската демокрация избира или освобождава своите председатели - парламента на Каталуния. Ще го направя в събота (12 декември) по обяд, а още същата вечер ще мога да спя в собствения си дом, със семейството си", заяви Пучдемон на пресконференция в Брюксел.

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Бившият премиер на Каталуния напусна Испания през октомври 2017 г. и се установи в доброволно изгнание в Белгия, за да избегне арест след проведения референдум за независимост на областта, който Мадрид обяви за противоконституционен.

Повече от осем години срещу него имаше активна заповед за задържане в Испания по обвинения в противодържавна дейност и злоупотреба с публични средства.

Завръщането му стана възможно след приемането на спорния закон за амнистия от правителството на премиера Педро Санчес през 2024 г. в замяна на парламентарната подкрепа на каталунските партии. Законът предизвика масови протести в Испания и дълги съдебни спорове, след като Върховният съд първоначално отказваше да приложи амнистията спрямо Пучдемон заради обвиненията в присвояване на средства. Последвалото решение на съда окончателно премахна правните пречки за свободното му прибиране в страната.