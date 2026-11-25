Шофьор в руския регион Кузбас (Кемеровска област в Югозападен Сибир) успя да премине по мост буквално секунди преди съоръжението да рухне под напора на придошлата река. Инцидентът е станал над река Том край град Междуреченск, където силното течение и масивните ледени блокове са скъсали понтонното съоръжение и са отнесли голяма част от него надолу по течението.

Кадри от мястото показват как автомобилът успява да достигне отсрещния бряг точно в мига, в който конструкцията се огъва и поддава под натиска на ледовете.

Вследствие на разрушения мост селата Майзас и Ортон, в които живеят над 1200 души, остават без пряка пътна връзка с общинския център.

Властите в региона организират алтернативни маршрути и снабдяване за откъснатите населени места до пълното замръзване на реката, когато се изгражда т.нар. зимен път по леда.

A driver in Kuzbass just made it across a bridge seconds before the river tore it apart A strong current and ice broke the pontoon crossing over the Tom River. One big piece was carried away by the water. Now the villages of Mayzas and Orton — more than 1,200 people — have no direct road connection. No problem. They can wait. The money is all going to the war anyway. — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2026