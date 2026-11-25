Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис е обвинен не само в присвояване на над 1 000 000 000 рубли, но и в приемане на подкупи. Мурманският бизнесмен Оганес Шанкоян, който е сключил споразумение за сътрудничество с руската прокуратура, след като е прекарал няколко месеца в ареста в следствения арест Бутирка, е дал показания, че е прехвърлил приблизително 100 000 000 рубли в брой на Чибис. И не само това - предоставил му "услуги, свързани с недвижими имоти", съобщава "Комерсант", позовавайки се на свои източници.

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Шанкоян, който е основал 11 компании на свое име, е арестуван на 14 март от Мещанския районен съд на Москва по искане на следовател от Следствения отдел на руското МВР. Оганес Шанкоян твърди, че е превел приблизително 100 000 000 рубли подкупи на Андрей Чибис, купил му е яхта и е организирал представяне на една от програмите на губернатора в Мурманска област. Бизнесменът твърди и, че подкупите са били преведени чрез Ашот Баблумян, бившия ръководител на представителството на правителството на Мурманска област, който също е арестуван от Мещанския съд. Според "Комерсант" е възможно Баблумян да е сътрудничил на разследването.

За приемане на подкуп в такива размери Чибис може да влезе в затвора за срок от 8 до 15 години.

Андрей Чибис беше арестуван на 23 ноември в Москва и остава в ареста поне до 23 януари, 2027 година. Първата причина за ареста - той вероятно е замесен в присвояването на 1 000 039 000 рубли (около 12,2 млн. долара), прехвърлянето на крадени стоки в чужбина и е разследван и за участие в други корупционни престъпления. Губернаторът отрича и твърди се, че вече е изразил желание да подаде оставка и да отиде да се бие като част от руската армия в Украйна. Съпругата на Чибис нарече обвиненията срещу него "абсурдни". Чибис ръководи Мурманска област от 2019 г., като преди това е бил заместник-министър на строителството, жилищното строителство и комуналните услуги на Русия. Той също така председателства Комисията на Руския държавен съвет за Северния морски път и Арктика. По-малко от 24 часа след ареста на Чибис, руският диктатор Владимир Путин заяви, че Русия трябва да укрепи Трансарктическия транспортен коридор и Северния морски път – който преминава през Мурманска област и щаба на Руския северен флот – и да развие руската корабостроителна индустрия с фокус върху Арктика.

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