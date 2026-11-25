"След като посетих форума в Халифакс (Международния форум по сигурността в Халифакс /Halifax International Security Forum — HFX/, който тази година се проведе на 20-22 ноември), прогнозата ми се промени. Вярвам, че вероятността от руска атака срещу Европа може би е намаляла." Това каза руският опозиционер Гари Каспаров, коментирайки нахлуването на руски ракети и дронове в Полша като част от продължаващите опити на Русия да тества реакциите на НАТО. Той говори в интервю за YouTube канала "Форум на свободна Русия".

"И все пак, каква беше основната идея зад подобна атака? Ясно е, че да се справи с балтийските страни, със скандинавските държави, с Полша Русия няма сили. Украйна е в играта и Украйна е пряк съюзник. Не Америка, а именно Украйна. Но дискредитирането на НАТО, разпадането на Алианса и демонстрирането на неговата правна несъстоятелност – това е много изкушаващо", казва Каспаров.

Според него изглежда балансът между риска и потенциалната полза за Владимир Путин се е променил. От една страна, той е спечелил основния коз от гледна точка на това, че вече всички са наясно, че "НАТО няма да направи нищо, докато Доналд Тръмп е на власт. НАТО формално все още съществува, но всички разбират, че от Тръмп не може да се очаква нищо. Той винаги ще оправдава Путин". Затова, според него, Путин в момента може би вече няма пряка мотивация да се стреми към окончателно дискредитиране на НАТО.

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Вторият фактор е, че Европа вече е готова да действа. "Спомняте ли си въпроса, който зададох преди година в Халифакс? Канадската бригада в Латвия - ще стрелят ли, ако руснаците преминат границата? Тогава си мислех, че отговорът е "не"", казва той. И посочва, че сега изглежда това се е променило. Европа е готова да отговори на руско нападение. "Днес мисля, че отговорът вероятно е "да". Те ще стрелят."

"Ако погледнете какво каза генерал Алексус Гринкевич, командващият силите на НАТО в Европа, на Варшавската конференция и какво чух тук от канадски служители и канадски военни, ще получите усещането, че подобна операция [руско нападение срещу европейска членка на НАТО] може да доведе до удари по руска територия. Това най-вероятно включва Калининград."

"Мисля, че и те [европейците] разбират, че това е игра, игра на покер. Путин не играе шах, той играе покер. Струва ми се, че Путин започва да разчита сигналите, че всъщност те може би ще стрелят срещу него", казва Каспаров.

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