Украинският президент Володимир Зеленски признава с усмивка, че семейството му има четири кучета "не защото са искали толкова много", а защото така се е получило. Той разказа, че през август тази година боксьорът Терънс Крофорд посети Украйна и му подари женско кученце американски питбул териер на име Фрея. Дядото на Фрея, Атос, е преживял руската окупация на Буча през пролетта на 2022 г., бил е спасен от доброволци и отведен в САЩ. А самото име Фрея е било избрано от Крофорд в чест на бъдещата система за противовъздушна отбрана FREYJA (с датско участие), която ще защитава Украйна и Европа. "Тази система ще пази Европа, а кучето ще пази Вас", обърнал се той към Зеленски.

Президентът предал кучето на съпругата си Олена, но нейната първа реакция била категорично "Не!". В крайна сметка обаче Фрея останала в семейството.

Снимка: принтскрийн/YouTube/Benjamin Hav

Всичко това Зеленски разказа в интервюто на датския музикант и водещ Бенджамин Хав, което бе записано по време на посещението на президента в Дания и публикувано в YouTube на 22 ноември 2026 г. По време на разговора двамата с водещия показаха на телефоните си снимките на своите кучета — Хав се похвали със своите Виго и Теди, а Зеленски показа общ кадър на Фрея и мини пудела Вика, за която отбеляза, че е "най-умната".

Другите две кучета в семейството на президента са бяла швейцарска овчарка на име Нора и миниатюрен шнауцер на име Петя, с които президентът преди често тренираше.

Снимка: Instagram/zelenskyy_official

В същото интервю Зеленски говори и за баланса между войната, бащинството и личния живот, като сподели откровено, че съпругата му казва, че е остарял, както и че не му остава достатъчно време за двете му деца (на 13 и 22 години), но се надява един ден да има възможност да навакса.