Беларуският диктатор Александър Лукашенко, който отказва да се определи като такъв, заяви, че "никога" не е чувал Владимир Путин "да казва, че Украйна трябва да капитулира". В интервю за френското списание Le Point той каза, че "позицията на Путин дори не се състои в това да завземе цяла Украйна". Разбира се, руският диктатор не използва директни думи, а наративи, които сочат именно към това - руски политически контрол над Украйна, намаляване числеността на украинската армия и оставане извън НАТО, независимост на Руската православна църква в съседната страна, задължителен руски език, завземане на още украински земи (не само Донбас, Херсон и Запорожие, а т.нар. Новорусия). Освен това фактът, че армията му тръгна да завзема Киев през февруари 2022 г., говори достатъчно красноречиво.

Lukashenko: I have never heard Putin say that Ukraine must capitulate. Putin's position is not even about capturing all of Ukraine. I often think about it this way: Fine, we have taken Ukraine. Then what? How do we govern that territory afterward? The Russians understand this, and Putin understands it perfectly. Capture Ukraine, and then what?

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

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"Често си мисля така: Добре, завзели сме Украйна. И после какво? Как ще управляваме тази територия след това? Руснаците разбират това и Путин го разбира напълно. Да завземем Украйна - и после какво?", попита Лукашенко, опитвайки да вникне в главата на най-близкия си съюзник, в чийто сателит се е превърнал режимът му.

Путин не бил агресор и признавал украинския народ

"Не бива да представяте Путин като агресор. В характера му няма агресивност", твърди Лукашенко. "Ще ми кажете: „Как така? Той започна война". Да, той започна война, но не би ли могъл и Макрон да започне такава?", реши беларуският диктатор да омаловажи значението на началото на най-кървавата война в Европа от Втората световна война насам.

Lukashenko: You should not portray Putin as an aggressor. There is no aggressiveness in his character. You will say to me: "What do you mean? He started a war." Yes, he started a war, but could Macron not start one? https://t.co/a6kxnyGXaR

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

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"Путин уважава украинския народ", не спря Лукашенко. "Той го признава. Повярвайте ми, Путин абсолютно не вярва, че няма украински народ като такъв. В противен случай нямаше да има и беларуски народ. Ако сте го чули да го казва някъде, може просто да е било грешка в изказа. Не, това не е в неговия стил. Никога не съм чувал Путин да отрича съществуването на украинския народ. Напротив, той казва, че сме били заедно и ще бъдем заедно. Споделям тази позиция". Беларуският диктатор обаче пропусна да каже защо тогава Путин води война срещу този народ.

Lukashenko: Putin respects the Ukrainian people. He recognizes them. https://t.co/JrostjE2qJ

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Lukashenko: Believe me, Putin absolutely does not believe that there is no Ukrainian people as such. Otherwise, there would be no Belarusian people either. If you heard him say it somewhere, it may simply have been a slip of the tongue. No, that is not him. https://t.co/nrtHgYC2Vl

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Отрече и Беларус де факто да е част от Русия. "Това е пълна глупост. Беларус е суверенна и независима държава. Но е вярно, че е съюзник на Русия", каза Лукашенко, който предостави територията на страната си на руската армия, за да нахлуе тя в Украйна преди вече почти пет години.

"Не си мислете, че сме в конфликт с украинците и че воюваме срещу тях. Не. Имаме контакти с тях. Руснаците знаят това, а самите руснаци също поддържат контакти с украинското ръководство чрез определени лица. Правим всичко възможно, за да постигнем мир. Не ни наричайте агресори", призова Лукашенко.

Lukashenko: Do not think that we are in conflict with the Ukrainians and that we are fighting them. No. We have contacts with them. The Russians know this, and the Russians themselves also have contacts with the Ukrainian leadership through certain individuals. We are doing everything to achieve peace. Do not label us as aggressors.

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

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"Защо да съм спрял руснаците и да се боря за Украйна? Украйна вече беше в състояние на война с Беларус. Те наложиха санкции срещу нас преди вас, преди Европейския съюз. Затвориха въздушното си пространство за нашите самолети", обърна се Александър Лукашенко към френска аудитория.

Lukashenko: Why should I have stopped the Russians and fought for Ukraine? Ukraine was already in a state of war with Belarus. They imposed sanctions against us before you, before the European Union. They closed their airspace to our aircraft. https://t.co/LQQECWqXx3

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Лукашенко: Ако войната продължи, Русия ще превземе Донбас

Според него "малката част от Донбас", която Русия все още не е превзела, е 9 или 11 процента от територията на Донецка и Луганска област. "Във всеки случай, ако войната продължи, те ще достигнат границите на Донбас. Ще ги достигнат. Разбира се, много хора ще загинат, но те ще ги достигнат", каза той за руските сили, които от 2014 г. насам не могат да превземат "крепостния пояс" на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около Славянск и Краматорск, а и последните им офанзиви се провалят.

Lukashenko: It seems to me that the small portion of Donbas that Russia has not yet captured, you know, is 9 or 11 percent of the territory. In any case, if the war continues, they will reach the borders of Donbas. They will reach them. Of course, many people will die, but they will reach them.

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

"Да се каже днес, че тази земя е била руска от незапомнени времена - е, в един момент е била руска. Но ако погледнем още по-назад, руските земи някога са били монголски и татарски. Помните ли? Тогава ще трябва да върнем цяла Русия на Монголия. Путин разбира това перфектно", обърна се и срещу руските интереси Лукашенко.

Lukashenko: To say today that this land has been Russian since time immemorial — well, it was Russian at one point. But if we look further back, Russian lands were once Mongol and Tatar. Do you remember? Then we would have to return all of Russia to Mongolia. Putin understands this perfectly.

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

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Зеленски не е виновен, украинците си избрали "неопитен човек"

Според него украинският президент Володимир Зеленски "не е виновен за всичко", а "украинският народ е виновен, че избра неопитен човек". По думите му - "Зеленски не беше готов да бъде президент. Срещал съм се с него, разговарял съм с него. Той е нормален човек, добър човек. Именно тази демокрация доведе до войната, а не Зеленски. Честно казано, (Петро) Порошенко носи по-голяма вина от Зеленски. Зеленски наследи тази ситуация", твърди Лукашенко с препратка към предшественика на Володимир Зеленски на поста.

Lukashenko: Zelensky is not to blame for everything. The Ukrainian people are to blame for electing an inexperienced man. Zelensky was not ready to be president. I met him, I talked to him. He is a normal guy, a good man. It is this democracy that brought about the war, not Zelensky.

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Според беларуския диктатор Доналд Тръмп е предотвратил Третата световна война. "Ако всичко беше продължило така, както при Байдън – което не може да се изключи в бъдеще – конфликтът можеше вече да се е разширил. Може би не до Трета световна война, но вие, членовете на НАТО, щяхте да бъдете въвлечени в тази война. Тръмп предотврати това", смята Лукашенко.

Lukashenko: Trump prevented World War III. If everything had continued as it did under Biden, which cannot be ruled out in the future, the conflict might already have expanded. Perhaps not into a third world war, but you, the NATO members, would have been drawn into this war. Trump prevented that.

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Той също така отрече да е диктатор: "Да се твърди, че Лукашенко е диктатор, е пълна глупост. Нямам ресурсите да налагам нищо. Следователно по никакъв начин не съм диктатор", бяха думите му на фона на непрекъснатото си управление от над 32 години насам, авторитарните действия на режима му, тоталното "обезглавяване" на политическата опозиция и т.н.

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Lukashenko: To say that Lukashenko is a dictator is complete nonsense. I do not have the resources to dictate anything. Therefore, I am not a dictator in any way. https://t.co/QN9qy8R5pJ

— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026