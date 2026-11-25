Административният съд във Варна даде срок на кмета на града Благомир Коцев да отстрани нередовност в жалбата си срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха предсрочно прекратени пълномощията му. При проверката на документите съдът е установил, че адвокатът на Коцев не е представил пълномощно, удостоверяващо правото му да го представлява в делото. Ако документът не бъде внесен в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство ще бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.

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Припомняме, че на 23 ноември тази година ОИК – Варна гласува единодушно за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Комисията разгледа два сигнала срещу него – единия отпреди година, а другия отпреди две седмици – и се произнесе по по-стария от тях, като мотивира решението си с установена несъвместимост и неоснователно отсъствие от работа за период, по-дълъг от един месец, докато Коцев се намираше в ареста по разследване за корупция.

От своя страна Коцев оспори решението пред Административния съд във Варна и определи процедурата по отстраняването му като „много странна“ и политически мотивирана.

В публичните си изявления той заяви, че докато съдът не се произнесе по жалбата и по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението на ОИК, общината трябва да се управлява от посочения от него заместник-кмет, а не от временно изпълняващ длъжността, избран от Общинския съвет.