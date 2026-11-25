Полша е призовала съюзниците си да разгледат възможността за сваляне на руски ракети над Украйна, когато те се насочват към територията на НАТО, след като миналата седмица в страната паднаха три ракети, изстреляни от Русия. Варшава е поставила идеята за обсъждане по време на среща на посланиците на държавите членки на Алианса в Брюксел в понеделник, 23 ноември, съобщават източници пред Bloomberg.

„Някои страни подкрепиха предложението, но обсъждането беше предварително и не беше взето решение“, казват източниците.

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Пряка конфронтация с Русия?

Идеята е спорна, тъй като би разширила отбранителните действия на НАТО в Украйна - стъпка, която потенциално би изложила съюзниците на риск от пряка конфронтация с Русия, отбелязва изданието.

След срещата НАТО обяви разполагането на самолет от системата за въздушно предупреждение и контрол в Полша, за да наблюдава източната част на страната, както и възможността за изпращане на допълнителни ресурси.

В петък полският министър-председател Доналд Туск обвини Москва в „умишлена провокация“, след като бе нарушено въздушното пространство в близост до място, където хиляди международни военнослужещи провеждаха военни учения, свързани с "Коалицията на желаещите" за Украйна.

Полша, заедно с други източни членки на НАТО като Румъния и балтийските държави, е обект на повтарящи се ракетни атаки и нападения с дронове, докато Москва засилва ударите си срещу Украйна.

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Няма единодушие

„В понеделник в Брюксел дискусията не навлезе в подробности относно това какво би означавал евентуален отговор на НАТО от гледна точка на ресурсите“, казват източниците на Bloomberg.

Според тях „това потенциално би изисквало Киев да изпрати предупреждения и да предостави на Алианса достъп до своето въздушно пространство", но всяка такава стъпка би изисквала и единодушие от страна на съюзниците. Според източниците такова не съществува. Ще е нужна и координация от страна на върховния съюзнически командващ на НАТО.

Снимка: ДСНС-Украйна

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Една страна не е в състояние да стори всичко това

„Тази дискусия продължава“, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в сряда, 25 ноември, в ефира на радио RMF, в отговор на въпрос за възможността за прехващане на ракети, преди те да навлязат във въздушното пространство на НАТО. „Това не започна едва сега. То продължава отдавна. Но, по мое мнение, една страна сама по себе си очевидно не е в състояние да направи това“, каза той.

Косиняк-Камиш отбеляза, че вижда „по-голяма готовност за обсъждане на този въпрос“ сред съюзниците, но че „засега няма решимост“ за действие.

„Това решение крие и рискове, тъй като потенциално може да превърне НАТО в страна в конфликта“, казват източниците на Bloomberg. „Това е границата, която Алиансът се опитва да не преминава“, добавя представител на източна държава членка, който е пожелал да остане анонимен.

В същото време нарастващият брой саботажи в цяла Европа повдига въпроси за това къде Алиансът трябва да постави границата срещу заплахата от Русия, което подтикна някои официални лица да призоват за по-решителна реакция.

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„Ракета или дрон, приближаващ се към нашето въздушно пространство, вече представлява пряка заплаха за нас“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски пред полското обществено радио в сряда. „Смятам, че свалянето на ракета над Украйна по молба на Украйна би попаднало под определението за самоотбрана“, каза той.