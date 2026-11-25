Руското военно летище "Саваслейка" в област Нижни Новгород е ударено, твърди Украйна. Там са базирани изтребители МиГ-31К, които изстрелват руските свръхзвукови ракети "Кинжал". С тях Русия редовно обстрелва цели в цяла Украйна, макар че в последните няколко големи комбинирани руски въздушни атаки не бяха използвани такива ракети, а "Циркон" - също свръхзвукови, но противокорабни и изстрелвани от наземни установки.
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"Повредите по летището променят способността на противника да тероризира нашите цивилни", пише в съобщението в официалния канал на украинското министерство на отбраната, с което се съобщава новината.
Официално няма уточнение какви точно щети са нанесени. Но украинският мониторингов канал Supernova+ казва, че по предварителни данни 3 изтребителя МиГ-31 и 2 щурмови бомбардировача Су-34 са понесли поражения:
‼️Ukrainian sources report that three MiG-31s and two Su-34s were hit during a large-scale attack on Russia's Savasleyka airfield, one of the country's most heavily protected military airbases and a base for Kinzhal-carrying MiG-31K aircraft. These reports remain unconfirmed untill visual evidence appears. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 25, 2026
И още - Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) казва, че е успяло да унощожи с далекобойни дронове руска система за аерокосмическо разузнаване и информация (МРИК-ВКО) в Смоленска област. Системата е била използвана за поддръжка на ПВО и за откриване на стелт въздушни цели и крилати ракети на обхват до 2500 км.
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