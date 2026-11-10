Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Да спечелим световното по футбол в САЩ и Тръмп да ни даде купата беше истински политически оргазъм за мен

10 ноември 2026, 12:37 часа 819 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Да спечелим световното по футбол в САЩ и Тръмп да ни даде купата беше истински политически оргазъм за мен

Думите от заглавието са на испанския премиер Педро Санчес - и с тях той не крие отношението си към сегашната администрация в Белия дом и настоящия американски президент Доналд Тръмп, който неведнъж опита да притисне Испания да плаща повече в рамките на НАТО и да помогне за войната в Иран - ОЩЕ: Испанският премиер уязви Тръмп: Американците гласуваха против мачизма и омразата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп цитати Педро Санчес Тръмп
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес