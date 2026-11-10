Да спечелим световното по футбол в САЩ и Тръмп да ни даде купата беше истински политически оргазъм за мен

Думите от заглавието са на испанския премиер Педро Санчес - и с тях той не крие отношението си към сегашната администрация в Белия дом и настоящия американски президент Доналд Тръмп, който неведнъж опита да притисне Испания да плаща повече в рамките на НАТО и да помогне за войната в Иран - ОЩЕ: Испанският премиер уязви Тръмп: Американците гласуваха против мачизма и омразата
Spanish PM Pedro Sánchez: Winning the World Cup in the United States and having Trump hand the trophy to the Spanish national team was, if you'll allow me to say it, a genuine political orgasm for me. I have to say, for me it was a political orgasm. https://t.co/EIqwEMrriK— Clash Report (@clashreport) November 10, 2026
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