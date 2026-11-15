Ще се повтори ли кризата в Сеута: Близо 1500 мигранти пристигнаха на Канарските острови (ВИДЕО)

Близо 1500 мигранти са пристигнали на испанските Канарски острови в събота – най-големият брой за един ден от 2020 г. насам, предаде Reuters, позовавайки се на съобщение на информационна агенция EFE в неделя. Общо 1488 души, намиращи се в 14 лодки, са били спасени от испанската брегова охрана, предаде EFE.
Това е пореден епизод от засиления приток на хора от държави в Западна Африка към испанския архипелаг, наблюдаван от октомври насам.
🇪🇸 Remember Ceuta? Something very similar is happening in the Canary Islands right now On Saturday, almost 1,500 migrants arrived on the Spanish islands in a single day. Most of the arrivals were from Senegal, Gambia and Guinea. The situation is particularly difficult on the island of El Hierro. Local authorities are struggling to cope with the influx and are asking the Spanish government for help. The Atlantic route from West Africa to the Canary Islands is considered one of the deadliest migration routes in the world. Every year, thousands of migrants attempt the crossing in overcrowded boats, hoping to reach Spanish territory despite rough seas, strong currents and the vast distances involved.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Случаят напомня на Сеута
Припомняме, че в края на юли и август 2026 г. в Сеута е разрази тежка миграционна и хуманитарна криза. Десетки хиляди мигранти (около 50 000 – 60 000 души) преминаха от Мароко в Сеута по море и суша след погрешно изтълкувано съдебно решение в Испания относно незабавното връщане на мигранти.
Кризата доведе до десетки жертви, намеса на испанската армия и временно напрежение в Шенгенското пространство
Въпреки че пристигащите мигранти са намалели досега тази година в сравнение със същия период на миналата година, рязкото увеличение миналия месец оказа допълнителен натиск върху службите за приемане и спешна помощ на някои от Канарските острови, особено на по-малките и по-слабо населените.
Ето защо испанският министър на териториалната политика Анхел Виктор Торес ще посети Ел Йеро в неделя, за да обсъди нарастващия брой пристигащи мигранти. ОЩЕ: Расте броят на загиналите при мигрантската криза в Сеута