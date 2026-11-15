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Ще се повтори ли кризата в Сеута: Близо 1500 мигранти пристигнаха на Канарските острови (ВИДЕО)

15 ноември 2026, 16:23 часа 1179 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Ще се повтори ли кризата в Сеута: Близо 1500 мигранти пристигнаха на Канарските острови (ВИДЕО)

Близо 1500 мигранти са пристигнали на испанските Канарски острови в събота – най-големият брой за един ден от 2020 г. насам, предаде Reuters, позовавайки се на съобщение на информационна агенция EFE в неделя. Общо 1488 души, намиращи се в 14 лодки, са били спасени от испанската брегова охрана, предаде EFE.

Това е пореден епизод от засиления приток на хора от държави в Западна Африка към испанския архипелаг, наблюдаван от октомври насам.

Случаят напомня на Сеута

Припомняме, че в края на юли и август 2026 г. в Сеута е разрази тежка миграционна и хуманитарна криза. Десетки хиляди мигранти (около 50 000 – 60 000 души) преминаха от Мароко в Сеута по море и суша след погрешно изтълкувано съдебно решение в Испания относно незабавното връщане на мигранти.

Кризата доведе до десетки жертви, намеса на испанската армия и временно напрежение в Шенгенското пространство

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Въпреки че пристигащите мигранти са намалели досега тази година в сравнение със същия период на миналата година, рязкото увеличение миналия месец оказа допълнителен натиск върху службите за приемане и спешна помощ на някои от Канарските острови, особено на по-малките и по-слабо населените.

Ето защо испанският министър на териториалната политика Анхел Виктор Торес ще посети Ел Йеро в неделя, за да обсъди нарастващия брой пристигащи мигранти. ОЩЕ: Расте броят на загиналите при мигрантската криза в Сеута

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Испания Канарски острови Сеута мигрантска криза
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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