Изгаряне на Корана заради проект за джамия вдигна на крак полицията в Москва (ВИДЕО)

Според информация в беларуската опозиционна телевизия NEXTA московската полиция вече разследва случая. Разследването тече, за да се установи извършено ли е действие, което накърнява религиозни виждания, пише руският телеграм канал ASTRA.

Припомняме, че в началото на април бойци на Рамзан Кадиров се заканиха, че ще отговорят с насилие на такива действия, след като имаше протест срещу изграждане на джамия: Чеченци заплашиха с оръжие в ръка протестиращи срещу строежа на джамия в Москва (ВИДЕО)

Беше планирано да се построи джамия близо до Свещеното езеро на Новоухтомското шосе в Москва, но местни жители протестираха, след което кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че строителството ще бъде отложено.

ОЩЕ: Бахмут още е крепост, в Русия избива все по-силно "русификация" (ВИДЕО)

In the Kosino-Ukhtomsky district of #Moscow, Russian nationalists burned the Koran, expressing their dissatisfaction with the plans of the authorities to build a new mosque in the capital.



The Moscow police are conducting an investigation under the article: "Public actions… pic.twitter.com/FzncGPwpIr