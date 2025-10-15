Най-високи код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна тази сутрин, изхвърляйки вулканична пепел на 10 км височина, съобщи Индонезийската агенция по вулканология, цитирана от Ройтерс. Изригването принуди властите да обявят най-високия код за опасност. Вулканът изригна за последен път през август тази година. Изригване имаше и през юли, което доведе до прекъсване на полетите до и от близкия курортен остров Бали.

Lewotobi volcano erupts, belching ash into night sky - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/8TGTRTqnyt pic.twitter.com/CNWiZQkQ20 — The Jakarta Post (@jakpost) October 15, 2025

Десетки местни жители от селата, които са разположени най-близо до вулкана, бяха евакуирани след изригванията, съобщи Авелина Мангота Халан, служителка в местната агенция за борба с бедствията, пише БТА.

Повечето от жителите напуснаха селата си след голямото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки, което отне живота на 10 души и нанесе щети на хиляди къщи през ноември 2024 г., добави Халан.

Правителството затвори до утре летище "Франсискус Ксавериус Седа", разположено в град Маумере в провинция Източна Нуса Тенгара, съобщи операторът на летището в социалните мрежи.

Индонезия, която има повече от 120 активни вулкана, се намира на така наречения тихоокеански Огнен пръстен, район с висока сеизмична активност, разположен върху няколко тектонични плочи.