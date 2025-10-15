Войната в Украйна:

Най-високи код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия

15 октомври 2025, 07:22 часа 270 прочитания 0 коментара
Най-високи код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в Индонезия изригна тази сутрин, изхвърляйки вулканична пепел на 10 км височина, съобщи Индонезийската агенция по вулканология, цитирана от Ройтерс. Изригването принуди властите да обявят най-високия код за опасност. Вулканът изригна за последен път през август тази година. Изригване имаше и през юли, което доведе до прекъсване на полетите до и от близкия курортен остров Бали.

Десетки местни жители от селата, които са разположени най-близо до вулкана, бяха евакуирани след изригванията, съобщи Авелина Мангота Халан, служителка в местната агенция за борба с бедствията, пише БТА.

Повечето от жителите напуснаха селата си след голямото изригване на вулкана Левотоби Лаки-лаки, което отне живота на 10 души и нанесе щети на хиляди къщи през ноември 2024 г., добави Халан.

Правителството затвори до утре летище "Франсискус Ксавериус Седа", разположено в град Маумере в провинция Източна Нуса Тенгара, съобщи операторът на летището в социалните мрежи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Индонезия, която има повече от 120 активни вулкана, се намира на така наречения тихоокеански Огнен пръстен, район с висока сеизмична активност, разположен върху няколко тектонични плочи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Вулкан Индонезия Изригване информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес