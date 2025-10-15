Неврохирургът проф. д-р Зафер Токташ в Стара Загора за безплатни срещи на 25.10.25 г.

На 25 октомври 2025 г. (събота) в Стара Загора ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница Мемориал Аташехир, Истанбул.

Посещението се организира по покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, който повече от десетилетие свързва български пациенти с медицински специалисти от чужбина.

Проф. д-р Зафер Токташ има над 20 години професионален опит и повече от 400 хирургични интервенции годишно. Той прилага минимално инвазивни техники, които намаляват риска от усложнения, съкращават времето за възстановяване и осигуряват по-добро качество на живот на пациентите.

Срещите с професора са насочени към пациенти, които се интересуват от възможности за диагностика и лечение в чужбина, особено при следните заболявания и състояния:

Мозъчни тумори и травми

Тумори на гръбначния стълб

Сколиоза, кифоза

Хидроцефалия

Сирингомиелия и малформация на Киари

Спина бифида

Дискова херния и спинална стеноза

Тригеминална невралгия

Тетракорд синдром и други сложни неврохирургични заболявания

По време на срещите пациентите ще могат да получат подробна информация за възможностите за лечение в Турция, модерните хирургични методи и предимствата на индивидуалния подход при всеки случай.

Дата и място на провеждане

Дата: 25 октомври 2025 г. (събота)

25 октомври 2025 г. (събота) Място: Стара Загора

Стара Загора Записване и информация: 0878 500 730 / www.medikara.bg/freeconsults/zafer-toktash-25-10-25

Участието е безплатно, но предварителното записване е задължително поради ограничения брой места.