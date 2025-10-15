От днес: Тол камерите ще проверява тонажа на камионите

От днес "Националното тол управление" ще проверява тонажа на големите превозни средства. Това ще става при рамките на тол управлението. Новата функция на системата позволява претегляне по време на движение на всички пътни превозни средства с маса над 3.5 тона. Към момента има 10 сертифицирани от близо 100 устройства, съобщи регионалният министър Иван Иванов.

"В асфалта има заложени сензори, които работят в синхрон с камерите. Когато се отчете нарушението съответно камерата заснема и това нещо се формализира в един акт, който се изпраща към нарушителя. В рамките на 1 час той може да бъде заловен, санкциониран, още при движението си по републиканската пътна мрежа, което е изключително голямо постижение", обясни той.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв.

Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението. След издаването му нарушителят разполага с допълнителен 14-дневен срок, в който може да извърши плащането на компенсаторната такса, за да се анулира електронният фиш. Ако и след този срок не бъде извършено плащане, се налага глоба или имуществена санкция – 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при повторно.