Изневяра, опозорена чест, "скъсан" пагон: Руска драма със "самоубийство" на военен пилот в латино стил (ВИДЕО)

Руският пилот на боен хеликоптер Ка-52 старши лейтенант Алексей Земцов (позивна "Воевода") и автор на Z-канала "Воевода Вещает" (над 160 000 абонати) обаяви, че е решил да се самоубие поради натиск от заместник-главнокомандващия на Въздушно-космическите сили на Руската федерация генерал-лейтенант Владимир Кравченко. Земцов също така обвини командира на подразделението си Авраменко и военния следовател Кантемиров за самоубийството си.

До 2023 г. Земцов беше администратор на канала "Обсебени от войната", но през септември се отдели и създаде свой собствен канал - администраторите на "Обсебени от войната" обаче казват, че военният пилот ги завлякъл с пари, затова напуснал канала. Заради критичните си публикации Земцов е отстранен ине участва в полети, пише руското опозиционно информационно издание ASTRA. Пример за такава публикация, която не се харесала на Кравченко - за пилоти на изтребители Су-34, принуждавани да изпълняват учения след бойни мисии. За тази публикация Кравченко предложил на Земцов да отиде в болница и по този начин да подаде оставка, но "Воевода" по-късно бил помилван. Земцов отбелязал, че Кравченко редовно хоспитализирал руски военни пилоти, като по този начин ги уволнявал.

През есента на 2025 г., след командировка, Земцов открил, че жена му му изневерява. Той хванал любовника ѝ, завел го в гората и му "нанесъл побой, но не прекалено грубо". За това Земцов бил изпратен в предварителен арест за 4,5 месеца, обвинен в заплаха за убийство, увреждане на имущество и изнудване в особено големи размери, тъй като любовникът бил асистент на Земцов, който получавал заплата от него.

През пролетта на 2026 г. Земцов бил освободен от предварителния арест по искане на командира на военното му поделение, полковник Авраменко, и изпратен на фронта в Украйна като затворник в руска щурмова част.

На 3 април 2026 г. Земцов публикува в канала си некачествена каска на руски войник от мотострелково подразделение, като помоли абонатите си "да не се смеят". На следващия ден той е бил притиснат и е бил принуден да публикува "опровержение".

Впоследствие Земцов е върнат във военновъздушните сили под командването на полковник Авраменко, но Авраменко е бил притиснат от началниците със заплаха за дело за "злоупотреба с власт" за предполагаемо изпращане на пилота Земцов да се бие в пехотата. Поради това полковник Авраменко се разтревожил и решил да изпрати Земцов в предварителен арест, обвинявайки го в "дискредитиране на руската армия". Земцов твърдял, че Авраменко е направил това по заповед на Кравченко, срещу когото Земцов е имал уличаващи доказателства. Пилотът с видеообръщението си търси ръководителя на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин с молба да разследва Военно-следственото управление в Ростов, по-специално старши лейтенант Кантемиров, който измамно, по думите на самия Земцов, е изтръгнал показания от Земцов.

Във видеожалейката си "Воевода" отбеляза, че каналът му е единственото нещо, което някога е придобил през живота си, и затова поиска администрирането му да бъде прехвърлено на Z-блогъра Кирил Федоров. Преди предполагаемо да се самоубие, Земцов благодари и на Апти Алаудинов, командир на чеченското подразделение за специални части "Ахмат". "Не мога да живея с позора да съм дискредитирал руската армия" - това сочи Земцов като окончателна причина да отнеме живота си, което така и си остава непотвърдено.

1/ A prominent Russian warblogger and Ka-52 helicopter pilot appears to have killed himself after posting an apparent farewell video on Telegram. 'Voivode', real name Alexey Zemtsov, says he has committed suicide due to pressure from his superiors. ⬇️pic.twitter.com/EyJkI6N16e — ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 15, 2026

Бившата жена на Земцов Анна Полинко обаче е уверена, че той не се е самоубил. Тя го обяви за лъжец, говорейки пред ASTRA, и добави, че той водил разточителен живот, наемайки си скъпи хотелски стаи. Със "самоубийството" Земцов се крие, за да не изплаща дългове, сигурна е Полинко. А Кирил Федоров, който "получи" канала на "Воевода", също написа, че Земцов е жив, чул се е с него, но не знае къде се намира.

