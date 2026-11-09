"Изсмукват 23% от тока ни": Първи протест в страната с най-големите центрове за данни в Европа

През уикенда се проведе първия по рода си национален протест срещу центровете за данни в Ирландия.

Хора от цялата страна участваха в демонстрацията в центъра на Дъблин, призовавайки за мораториум върху всякакви нови центрове за данни.

Организиран от природозащитната организация "Приятели на Земята Ирландия" като част от общоевропейски ден на действие, протестът беше посетен от представители на Социалдемократите, Зелената партия и организацията "Хората преди печалбата".

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Защо Ирландия

В Ирландия се намира най-големият отделен градски хъб в сектора. Дъблин изпревари Франкфурт, Лондон, Амстердам и Париж като най-големият индивидуален пазар и хъб за центрове за данни в Европа. Докато в Германия и Великобритания обектите са разпръснати в различни региони, в Ирландия почти цялата инфраструктура е концентрирана на едно място - в и около столицата Дъблин.

Особеното е, че страната е дом на хипермащабни центрове. Германия и Обединеното кралство имат стотици по-малки корпоративни и колокационни (под наем) центрове за данни. Ирландия обаче е дом на огромните, индустриални "хипермащабни" кампуси на технологичните гиганти - Google, Microsoft, Meta и Amazon Web Services. Тези сгради са многократно по-големи и с по-голям капацитет от стандартните центрове.

Поради огромния си мащаб, центровете за данни в Ирландия консумират над 21-23% от цялата метрирана електроенергия в страната. Това е най-високият процент в целия Европейски съюз и надвишава общата консумация на всички градски домакинства в страната взети заедно.

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Ирландия има хладен и влажен климат през цялата година. Това позволява на центровете за данни да се охлаждат по естествен път с външен въздух (т.нар. free cooling), спестявайки милиони от сметки за климатизация.

Около 75% от подводните трансатлантически оптични кабели, свързващи Северна Америка с Европа, минават през или в непосредствена близост до ирландски води. Това осигурява рекордно ниска латентност (забавяне) на интернет връзката между САЩ и Стария континент.

Поради тези фактори, макар чисто географски Германия и Великобритания да имат повече физически обекти, Ирландия се разглежда като дигиталното сърце и най-наситената с масивни центрове за данни точка на континента.

Източник: Getty Images

Недоволството

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Протестиращите се събраха в Градината на паметта на площад Парнел, скандирайки "Край на центровете за данни тук".

Рози Леонард, ръководител на кампанията за центрове за данни от „Приятели на Земята Ирландия“, заяви, че „реалната цена“ на бързото разширяване на центровете за данни в Ирландия „се поема от обикновените хора“.

„Скорошен доклад показва, че потреблението на електроенергия от големите центрове за данни може да доведе до по-високи разходи за енергия за домакинствата“, каза тя.

„Установи се, че средностатистическото домакинство може да е платило приблизително 360 евро допълнителни разходи за електроенергия между 2015 г. и 2023 г. заради интензивното присъствие на центрове за данни в мрежата. Тъй като цените на едро на електроенергията вече са се удвоили през последните 12 месеца, последното нещо, от което хората в Ирландия се нуждаят, е по-голям натиск върху сметките си“, добави тя.

Т.Д. Пол Мърфи от „Хората преди печалбата“ заяви, че гражданите „плащат огромна цена“ за това, че правителството дава приоритет на центровете за данни.

„Хората буквално са платили 350 евро допълнително за сметки за ток през последните 10 години като пряка последица от центровете за данни, което е довело до покачване на цените на тока за всички нас“, каза той.

От окръжния съвет на Югозападен Дъблин заявиха, че около половината от 124-те центъра за данни в страната се намират в окръжния съвет на Южен Дъблин.

Депутатката от Демократическата партия Шинейд Гибни заяви, че мораториумът върху центровете за данни „е отдавна закъснял“ и въвеждането на такива центрове в Ирландия е направлявано по лош начин.

„Има пълна липса на прозрачност по отношение на управлението на тези места и те разкъсват общности тук в Ирландия и по целия свят“, каза тя. „Изсмукват енергия, докато цените ни се покачват рязко, а те получават по същество таксите от приятелите си от правителството. Има и замърсяване на водата и шумово замърсяване“, добави още тя.