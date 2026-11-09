Бивш шеф на ЦРУ: Има много повече убити и инвалидизирани месечно, отколкото идващи нови войници в руската армия (ВИДЕО)

"Не забравяйте – Русия (вече) е загубила 1 500 000 войници, убити и инвалидизирани. Това е повече, отколкото САЩ са загубили през Втората световна война. Има точка, при която Путин няма да може да набира допълнителните войници, които ще са му нужни за боевете в Украйна. И между другото тези войници не са обучавани много добре при всички случаи. Те са почти пушечно месо". С тези думи генерал Дейвид Петреъс, бивш ръководител на ЦРУ, посочи как постепенно нещата за руската армия в Украйна почват се влошат и тенденцията е да се влошават драматично.
Former CIA Director David Petraeus: Keep in mind that the Russians have now sustained 1.5 million killed and wounded. That's more than the United States sustained in all of World War II. There is a point at which Putin cannot recruit the additional soldiers that would be needed. And by the way, they don't train these soldiers very well in any event. They really are almost human cannon fodder.— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026
Петреъс обърна внимание на следното като пример как руската армия ще започне да страда все повече: "Миналият месец (бел. ред. - Петреъс има предвид месец септември, а не октомври – ОЩЕ: Руска кръв се лее с тонове в Украйна - пак рекорд за ден, но и за месец: И не стига за мир (ОБЗОР – ВИДЕО) украиската оценка е за 46 000 убити и инвалидизирани руски войници. И знаем, че набирането на нови войници в Русия е грубо около 30 000 души".
Former CIA Director David Petraeus: Last month alone, for example, the Ukrainians estimated that they killed or wounded about 46,000 Russian soldiers. And we know that the recruiting is roughly somewhere around 30,000. https://t.co/JoniP1Awbg— Clash Report (@clashreport) November 8, 2026