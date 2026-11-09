Войната в Украйна:

Бивш шеф на ЦРУ: Има много повече убити и инвалидизирани месечно, отколкото идващи нови войници в руската армия (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 8:03 часа 870 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш шеф на ЦРУ: Има много повече убити и инвалидизирани месечно, отколкото идващи нови войници в руската армия (ВИДЕО)

"Не забравяйте – Русия (вече) е загубила 1 500 000 войници, убити и инвалидизирани. Това е повече, отколкото САЩ са загубили през Втората световна война. Има точка, при която Путин няма да може да набира допълнителните войници, които ще са му нужни за боевете в Украйна. И между другото тези войници не са обучавани много добре при всички случаи. Те са почти пушечно месо". С тези думи генерал Дейвид Петреъс, бивш ръководител на ЦРУ, посочи как постепенно нещата за руската армия в Украйна почват се влошат и тенденцията е да се влошават драматично.

Петреъс обърна внимание на следното като пример как руската армия ще започне да страда все повече: "Миналият месец (бел. ред. - Петреъс има предвид месец септември, а не октомври – ОЩЕ: Руска кръв се лее с тонове в Украйна - пак рекорд за ден, но и за месец: И не стига за мир (ОБЗОР – ВИДЕО) украиската оценка е за 46 000 убити и инвалидизирани руски войници. И знаем, че набирането на нови войници в Русия е грубо около 30 000 души".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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