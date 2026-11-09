Константин Проданов си изми ръцете с МФ и опозицията за втория стълб, не вижда основания за оставки

Няма никакво значение каква работна комуникация е водена и с кого - с тези думи депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов коментира въпроса дали финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев е опитал да убеди Европейската комисия, че е необходимо да вземе половината от вноските за пенсии по втория стълб (личните партиди) и така да покрива бюджетен дефицит.

"Не мога да знам всяка идея във финансовото министерство", оправда се председателят на бюджетната комисия в парламента. И направи алюзия, че ситуацията била като с филма с Том Круз Minority Report - осъждали се управляващите за намерения. Във въпросния филм Круз играе полицай в бъдещето в екип, който залавя убийци преди те да са извършили убийството, като трима "гадатели" прогнозират уж с пълна точност, че даден човек възнамерява твърдо да убие някого. Когато скандалът избухна преди седмица, източници на Actualno.com в "Прогресивна България" казаха, че депутатите не са запознати с идея да се вземат пенсионни вноски - това беше преди да бъде дадена пресконференция, водена от Проданов, в която той каза, че информацията не отговаря на истината. Преди това Проданов уточни, че не знае - ОЩЕ: "От вас го чувам. Нямам представа": Проданов не знае за планирано посегателство върху спестяванията за пенсии

"Такова нещо не е планирано, не е било планирано и не се планира. Планиране означава директно намерение за нещо, което намира място в политически документ", каза депутатът от ПБ.

Проданов обаче призна пред БНТ, че няма с какво да бъде покрит дефицита в бюджета, освен с тегленето на нов държавен дълг. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

Константин Проданов очерта и основните параметри в бюджета, които вече са добре известни - увеличаване на пенсиите, минималната работна заплата, майчинството за втората година и съкращаване на пенсионерите в МВР - така наречената административна реформа на властта.

Стара сглобка ръжда не хваща

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Проданов коментира още, че като слуша опозицията излиза, че тя е спряла властта за пенсиите от втория стълб, а не Европейската комисия. "Явно старата сглобка ръжда не хваща. Опозицията уби одитите на Сметната палата, защото те говорят с лъжи", изтъкна той.

Обаче след това народният представител от "Прогресивна България" отрече управляващите да са искали да посегнат върху пенсиите от втория стълб. Той заяви още, че не знае откъде опозицията се е сдобила с подписа на финансовия министър Гълъб Донев върху документа за пенсиите от втория стълб.

"Невъзможно е аз да знам за всяка една идея, която се обсъжда във всяко едно министерство", добави Проданов. Той смята, че ако това е било коментирано в Министерство на финансите е било преди да стигне до парламентарната група на "Прогресивна България".

Според него опозицията се опитва да развихри скандал там, където го няма.

Проданов е на мнение, че управляващите имат добър модел за правене на бюджети, който трябва да продължи напред и да се развива.

Константин Проданов обяви категорично, че застава плътно зад финансовия министър и смята, че Гълъб Донев няма за какво да подава оставка.

Депутатът от "Прогресивна България" коментира накратко и политиката на правителството спрямо търговските вериги, като напомни за инициативата "Кошница с грижа" и опитите за протегната ръка.

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