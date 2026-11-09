За да не я изнудва Русия: Молдова обяви нов електропровод с Румъния (ВИДЕО)

Република Молдова обяви откриването на нов електропровод, свързващ я с Румъния, което допълнително ще намали зависимостта ѝ от руската енергия, съобщават AFP и Moldpres, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Въздушният електропровод Вълканещ-Кишинев, наричан още „Линията на енергийната независимост“, е с дължина 157 километра и свързва 400 kV гара Вълканещ с 330 kV гара Кишинев.

Той ще засили енергийната сигурност на Република Молдова, като диверсифицира маршрутите за доставка на електроенергия и намали зависимостта от енергийния хъб Кучурган

Целта е да не я изнудва Русия

Президентът на Молдова Мая Санду заяви, че откриването на линията е резултат от значителни усилия и стратегически решения, взети в продължение на няколко години.

Тя припомни, че през първите 30 години от независимостта си Република Молдова е инвестирала твърде малко в енергийни взаимовръзки, а зависимостта от ограничен брой източници и маршрути за доставка е изложила страната на енергиен натиск и изнудване от Русия Мая Санду обърна внимание на факта, че въпреки постигнатия напредък в укрепването на енергийната сигурност, високите цени на енергийните ресурси на външните пазари продължават да оказват натиск върху потребителите.

В тези условия правителството в Кишинев ще трябва да продължи да отделя ресурси за намаляване на тарифната тежест през студения сезон „Уверена съм, че в средносрочен план световният енергиен пазар ще се балансира и цените ще се върнат в нормални граници, а нашите инвестиции във възобновяема енергия и енергийна ефективност ще допринесат за намаляване на разходите за енергия.

На свой ред европейският комисар по разширяването Марта Кос потвърди подкрепата на Европейския съюз за Република Молдова за укрепване на енергийната ѝ сигурност. Тя подчерта, че новият електропровод предлага на Република Молдова повече възможности за снабдяване и намалява възможността за използване на енергията като инструмент за натиск. ОЩЕ: Украйна изостава от Молдова по пътя си към членство в ЕС: Европейската комисия посочи причината