9 ноември: Врачани посрещат с трепет освободителите си

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9 ноември 1877 година: Враца е освободена от турско владичество

На този ден (28 октомври по стар стил/9 ноември по нов стил) през 1877 година Враца е освободена от турско владичество. Руските войски под командването на генерал-майор Николай Степанович Леонов І наближават града през есента на 1877 година.

На 7 ноември 1877 г. отрядът излиза от село Махалата и поема в посока Враца. Османските разезди са отблъснати, след което отрядът достига града на 8 ноември. Генерал-майор Леонов разделя отряда на две колони, обхващащи двата фланга на противниковите сили. Противникът остава изненадан от дръзкото нападение и оказва разпокъсана съпротива. Османските сили отстъпват безредно и се насочват към село Згориград, оставяйки значителни количества продоволствие.

Към 12:30 ч. на 9 ноември тържествени звуци огласяват града - врачани посрещат с трепет освободителите си. От местността „Калето”, възседнал бял кон, щабният тръбач Иван Петлак обявява освобождаването на града с бойна тръба. Враца става първият освободен град в Северозападна България.

С гордо вдигната глава в града влиза генерал-майор Леонов. Благодарните жители на града връчват на своя освободител символичния ключ на града им. Ключът се съхранява в Ленинградския военно-артилерийски музей. По повод 80-годишнината от Освобождението на България през 1958 г. той отново е върнат във Враца от ген.-лейтенант А. С. Гундоров, който е председател на славянския комитет в Москва.

Полковник Александър Егорович Кетхудов от лейб-гвардейския конно-гренадирски полк е назначен за комендант на града след освобождението му. На него е възложена организацията на българската полиция, както и на откриването на магазини и пазари в града, осигуряването на санитарни грижи за населението.

През 1961 година на мястото, откъдето е възвестена свободата, признателни врачани издигат паметник. Бронзовият конник „Вестителят на свободата” е дело на скулптора Владимир Цветков и архитекта Стойко Дончев.

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