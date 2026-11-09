Работещи в частния сектор vs държавни служители: Кой плаща повече здравни осигуровки?

Работещите в частния сектор реално финансират окол 60% от бюджеата на НЗОК, държавата заплаща 40%, а осигрява 80% от населението. Това каза здравният икономист Аркади Шарков в сутрешния блок на бТВ във връзка с осигуровките на държавните служители и на работещите в частния сектор. Той е на мнение, че не трябва голямото плащане да е на плещите на работещите в частния сектор.

"Министерство на финансите трябва да подобрят своите комуникационни умения. Понеже от министерството казват, че плащаме, колкото средно в ЕС, т.е. заделяме 8% от БВП за здравеопазване - така е, но като съберем това, което плащаме от джоба си и това, което държавата дава, тя дава около 5%.

С други думи здравният икономист смята, че държавата не си плаща масрафа.

Няма оправдание за детската болница

Аркади Шарков коментира и изграждането на Националната детска болница, като е категоричен, че правителството няма оправдание, защото има цялата власт.

"Има заложени едни 50 млн. евро. Ще видим, ако ще бъдат прехвърлени към дружеството, което отговаря за НАционалната детска болница. Важно е освен пари, които касаят сградния фонд, но липсва дългосрочна стратегия за кадровата политика", обясни той.

Шарков обаче не смята, че тази година ще има детска болница. ОЩЕ: Дупката в бюджета на НЗОК заплашва достъпа до нови терапии и лекарства у нас