Мъгли сутрин, високи дневни температури и шанс за сняг: Николай Василковски с неустойчива прогноза за времето

На места температурите тази седмица ще достигнат 20 градуса. Те няма да са без валежи, но с много голяма вероятност дните, които виждаме като тихи, спокойни и с повече слънце, ще са мъгливи рано сутрин, както беше през изминалия уикенд (14-15 номеври). В сряда, с голяма вероятност, ще премине облачен фронт, тоест сутринта до обяд ще са облаците в Западна България, по-късно и на изток. По-съществени валежи има тази събота и неделя. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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По думите му е малко вероятно да падне сняг в ниската част на страната, но я има, тъй като преди това ще премине един студен атмосферен фронт.

Има реална възможност в неделя вечерта и в студения понеделник да превали сняг в по-високите части на Западна България и котловините – включително в Софийско, Пернишко, Кюстендилско, както и в района на Драгоман и Годеч. "Ако страната ни види първи снежни следи, те ще бъдат именно там", каза той.

Времето днес

В понеделник ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса.