Тежка зима по схемата "Боташ": Мартин Димитров зове властта да изтегли Бюджет 2027

Най-доброто в Бюджет 2027 е, че все още не е внесен в Народното събрание и може да бъде преработен. Правителството да изтегли скандалния бюджет, защото ще предизвика свличане, обедняване и криза в предстоящата тежка зима. Затова предупреди пред БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров. Още: НОИ се захваща с пенсиите, заплатите и майчинството в Бюджет 2027

Тежка зима

Според него с бюджета на управляващите ще има тежка зима.

Според Димитров първата критична картина с бюджета е била през 2025 година - с протестите срещу правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС и "Има такъв народ" срещу техния бюджет.

Мартин Димитров определи и твърденията като "несериозни неща", че ПП-ДБ са излъгали, за да може България да влезе в еврозоната и да приеме бюджета.

Димитров изтъкна, че сега на управляващите все някой им е виновен и се опитват да се измъкнат с бюджета по схемата "Боташ".

Според народния представител сега управляващите харчат като "луд с картечница".

Именно заради Бюджет 2027 парламентарната група на "Демократична България" иска оставката на финансовия министър Гълъб Донев.

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