Първи резултати от вота:

Тежка зима по схемата "Боташ": Мартин Димитров зове властта да изтегли Бюджет 2027

09 ноември 2026, 7:56 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежка зима по схемата "Боташ": Мартин Димитров зове властта да изтегли Бюджет 2027

Най-доброто в Бюджет 2027 е, че все още не е внесен в Народното събрание и може да бъде преработен. Правителството да изтегли скандалния бюджет, защото ще предизвика свличане, обедняване и криза в предстоящата тежка зима. Затова предупреди пред БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров. Още: НОИ се захваща с пенсиите, заплатите и майчинството в Бюджет 2027

Тежка зима

Според него с бюджета на управляващите ще има тежка зима. 

Според Димитров първата критична картина с бюджета е била през 2025 година - с протестите срещу правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС и "Има такъв народ" срещу техния бюджет. 

Мартин Димитров определи и твърденията като "несериозни неща", че ПП-ДБ са излъгали, за да може България да влезе в еврозоната и да приеме бюджета. 

Димитров изтъкна, че сега на управляващите все някой им е виновен и се опитват да се измъкнат с бюджета по схемата "Боташ".

Според народния представител сега управляващите харчат като "луд с картечница". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Именно заради Бюджет 2027 парламентарната група на "Демократична България" иска оставката на финансовия министър Гълъб Донев. 

Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бюджет Мартин Димитров Румен Радев Гълъб Донев бюджет 2027
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес