Извънредно федерално положение и в Белгород, Индия с предупреждение за Брянск (ВИДЕО)

Извънредно положение на федерално ниво и в Белгородска област - това обяви губернаторът на областта Вячеслав Гладков. Той качи видео в официалния си канал в Телеграм.

Интересното е, че положението се обявява от руското министерство на извънредните ситуации (МЧС), а то отговаря предимно за ситуации на бедствия, като например пожари. Такова обявление имаше и за Курска област буквално преди дни: Очите на страха: След "специална военна операция" наред е "контратерористична" не само в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно, индийското посолство в Русия предупреди своите граждани, че е време да напуснат Брянска област, ако още не са го сторили. Брянска област се намира до Курска област, на северозапад, и също има граница с Украйна - с Черниговска област.

⚡️JUST NOW: The Indian Embassy in Russia has urged its citizens to leave the Bryansk, Belgorod and Kursk regions immediately. pic.twitter.com/PrjTEKInCi

В руската столица Москва избухна пожар, който обхваща 3500 квадратни метра съгласно съобщение на МЧС. Гори имот на промишлено предприятие, занимаващо се с декоративна дейност. За да гасят са привикани 80 пожарникари с 24 пожарни, включително два хеликоптера.

A factory is on fire in Lyubertsy, near Moscow, according to Russian media. The blaze is reported to have engulfed a 1,600 square meter production facility belonging to a decoration manufacturing company. pic.twitter.com/VL2RGlE6oR