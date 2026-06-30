НАТО иска от Гърция повече помощ за Украйна, Атина се пазари

Гърция е под натиск от съюзниците си в НАТО да увеличи военната си помощ за Украйна, като според оценките на Алианса до края на 2026 г. трябва да отдели около 600 млн. евро за тази цел. Според гръцки правителствени източници сумата е твърде голяма, предвид нарастващите бюджетни разходи заради енергийната криза, инфлацията и планираните социални мерки преди следващите избори. Атина не оспорва необходимостта от подкрепа за Киев, но предлага средствата да бъдат изплатени разсрочено - на четири вноски по 150–200 млн. евро, за да не се натовари държавният бюджет, пише в. „Катимерини“, цитиран от БГЧНЕС. Още: Десетки милиони долари: Швеция обяви нов пакет помощ за Украйна

Старо оръжие, но не и Patriot

Снимка iStock

Освен това Гърция трябва да участва финансово и във фонда Prioritized Ukraine Requirement List (PURL), чрез който държави от НАТО ще закупуват американско въоръжение, което впоследствие ще бъде предоставяно на Украйна. Механизмът беше създаден, след като администрацията на президента Доналд Тръмп прекрати директните доставки на оръжие по програмите на предишното американско правителство. Още: Великобритания обеща стотици милиони долари за Украйна, включително 1000 ракети

Допълнително напрежение между Атина и съюзниците ѝ предизвиква отказът на Гърция да предостави системи за противовъздушна отбрана Patriot, които смята за жизненоважни за собствената си национална сигурност. Именно такива системи са сред най-необходимите за украинската противовъздушна отбрана.

Гръцкото правителство продължава да изпраща на Украйна боеприпаси и остарели оръжейни системи, които вече не счита за необходими за собствените си въоръжени сили, но засега не възнамерява да се разделя със стратегическите си средства за ПВО. Още: Вече 21 са членките на НАТО, които ще финансират Украйна с оръжия