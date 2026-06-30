"Пазете децата си!": Силвена Роу предупреждава за опасностите в мрежата

Силвена Роу, която е не само горда майка, но и баба, написа емоцонално послание към всички родители, призовавайки ги да бъдат по-предпазливи и да не споделят снимки в социалните мрежи, на които се виждат лицата на децата им. Според известната кулинарка дигиталната среда крие големи рискове, за които дори не подозираме.

Посланието на Силвена Роу към родителите

"Призив към всички родители: моля ви, не публикувайте лицата на децата си в социалните мрежи.

Знам, че всеки родител и роднина иска да сподели най-щастливите моменти с децата си. Но времената се промениха. Днес снимките и образите на деца могат да бъдат копирани, манипулирани и използвани по изключително цинични и опасни начини, без знанието или съгласието на семейството.

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Все повече известни личности и инфлуенсъри вече избират да скриват лицата на децата си. Това не е каприз, а отговорност.

Нека защитим правото на децата си на личен живот и сигурност. Те не могат да дадат информирано съгласие техният образ да остане завинаги в интернет.

Моят призив е прост: пазете лицата на децата си. Тяхната безопасност е много по-важна от всяко харесване или споделяне."

Снимка: Silvena Rowe/Facebook

Тя прави и уточнение към публикацията си: "Снимката, която съм публикувала, е на моите новородени бебета, като лицата им не са показани анфас. Новородените нямат ясно изградени индивидуални черти и много си приличат. Нека не смесваме това с публикуването на ясни, разпознаваеми снимки на по-големи деца, което е съвсем различен въпрос."

Силвена Роу е баба на четири внучета, но самата тя съзнателно избягва да показва лицата им в социалните мрежи. 61-годишната кулинарка многократно е споделяла, че това е нейният начин да съхрани личното им пространство и да се погрижи за тяхната сигурност.