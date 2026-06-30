Нова цена на газа от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо м. юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси, посочват от КЕВР.

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Справката показва, че котировките на водещия европейски газов хъб TTF са на нива около 41-42 EUR/MWh, а на българския "Газов хъб Балкан" са в диапазона 39-42 EUR/MWh. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро/MWh, показва прогнозата на "Булгаргаз". Основание за това е започналият спад на международните цени на нефта и природния газ, след края на конфликта в Близкия изток.

В ценовия микс за месец юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора "България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. "Булгаргаз" осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

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Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "бществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.