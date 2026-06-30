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Учени алармират за пренебрегван паразит, който покосява всеки трети човек в света

30 юни 2026, 13:53 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Учени алармират за пренебрегван паразит, който покосява всеки трети човек в света

Има голяма вероятност да не сте чували за рисковете, свързани с паразита Toxoplasma gondii – а липсата на осведоменост по този въпрос е опасен проблем, предупреждават учените. Според оценки този паразит заразява около една трета от световното население с токсоплазмоза. Макар че при повечето здрави хора не се проявяват симптоми, в някои случаи заболяването може да доведе до сериозни очни проблеми и дори до загуба на зрението. Всъщност очната токсоплазмоза е най-разпространената инфекция в окото в света.

Снимка: iStock

Сега, в нова статия с мнения, изследователите твърдят, че токсоплазмозата отговаря на критериите на Световната здравна организация (СЗО) за класифициране като пренебрегвана тропическа болест (NTD). Това признание би отворило пътя за повече финансиране и здравни инициативи.

"Токсоплазмозата е една от водещите очни инфекции и основна причина за загуба на зрението в световен мащаб, но въпреки това ѝ се обръща ограничено внимание в глобалните здравни програми", казва офталмологът и изследовател в областта на зрението Жюстин Смит от Университета "Флиндърс" в Австралия. "С признаването от страна на СЗО можем да постигнем значителен напредък в превенцията и лечението на тази инфекция.

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"Хората могат да се заразят, като консумират недостатъчно термично обработено месо, заразено с паразита, или по някакъв начин погълнат яйца на паразита от котешките изпражнения (например от котешката тоалетна или от околната среда)". Болестта може да се предаде и на неродените деца от наскоро заразени майки чрез плацентата. Освен сериозни здравословни проблеми, това може да доведе и до спонтанни аборти, пише "Science Alert".

Може ли да бъде предотвратена

Снимка: iStock

"Токсоплазмозата често се възприема като неизбежна, но тя има добре очертани пътища на предаване и може да бъде предотвратена и контролирана", казва офталмологът Жоао Фуртадо от Университета в Сао Пауло, Бразилия. 

Има четири критерия, по които дадено заболяване да бъде класифицирано като ПТБ (пренебгревани тропически болести), и изследователите разглеждат всички тях. То трябва да е концентрирано в райони с бедност, което важи в този случай, и трябва да е широко разпространено в тропическите и субтропическите страни – друго съответствие (токсоплазмозата е особено разпространена в Южна Америка). Заболяването трябва да може да се предотвратява и контролира – и изследователите предоставят доказателства за това – и в момента трябва да бъде пренебрегвано в научните изследвания и политиката: Проучването посочва, че разходите за токсоплазмозата са далеч по-ниски в сравнение с други сходни заболявания.

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Изследователите посочват, че има пропуски в знанията ни за инфекцията и че няма налична ваксина, нито стандартен протокол за лечение – всичко това са признаци за недостатъчно финансиране.

Снимка: iStock

Факт е, че не знаем напълно какво е глобалното въздействие върху здравето на паразита T. gondii и без повече инвестиции в научни изследвания няма да разберем. Междувременно се смята, че всяка година около 190 000 бебета се раждат с токсоплазмоза.

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Освен това статистиката показва, че най-тежките последствия обикновено се наблюдават в общностите с най-нисък достъп до здравни грижи и санитарни условия. "Тези последствия биха могли да бъдат намалени чрез практически мерки в областта на общественото здраве, като подобряване на безопасността на храните, чиста вода, санитарни условия и по-добър достъп до пренатални грижи", казва Фуртадо.

Изследователите предлагат пътна карта за бъдещето, базирана на подхода на СЗО към други тропически заболявания с ниска разпространеност, но тя ще изисква сътрудничество между множество агенции в различни области.

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Учените предлагат да се подобри скринингът, диагностиката и лечението на вродените инфекции и очната токсоплазмоза, като също така са необходими напредъци в областта на лекарствата и рехабилитационните услуги. Трябва да се направи повече за превенцията на инфекцията – чрез по-ефективни политики за безопасност на храните и просветителска дейност на общностно ниво – а медицинските специалисти (от офталмолози до ветеринарни лекари) трябва да разполагат с по-големи възможности за справяне с болестта.

Признаването ѝ като тропическа болест с ниска разпространеност би отключило финансиране във всички тези области, обясняват изследователите, което би спомогнало за значително намаляване на заплахата за здравето.

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"Това би подпомогнало страните да интегрират превенцията на токсоплазмозата в програмите за здравеопазване на майките и децата, системите за безопасност на храните и първичната медицинска помощ", казва Смит. "В момент, когато рамката на СЗО за НТЗ набляга на равнопоставеността, интеграцията и многосекторните действия, токсоплазмозата представлява ясна и подлежаща на действие празнина, която налага коригиращи мерки. Нашето изявление е призив за действие, за да се справим най-накрая с неприемливото глобално здравно бреме на токсоплазмозата.", пише още "Science Alert".

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Болести очи паразити инфекция токсоплазмоза
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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