Медицинският туризъм - новата златна мина за българската икономика

Във времена на икономически дефицит развитието на медицинския туризъм носи сериозна добавена стойност за страната. Тази нова "продукция" директно ще подпомогне ръста на брутния вътрешен продукт (БВП). Това мнение изрази здравният икономист Аркади Шарков. По думите му разгръщането на потенциала на медицинския туризъм не само ще привлече туристи, но и ще засили интереса на чуждестранния бизнес към България като дестинация за инвестиции.

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Шарков посочи, че през изминалата година съвместно с Българската болнична асоциация е изготвен първоначален анализ на нуждите и възможностите, които България може да предложи в сферата на медицинския туризъм. Той изтъкна, че е отчетен фактът, че България е поставена в силно конкурентна среда, включително с държави извън Европейския съюз. По думите му обаче голямото предимство на България е пълната палитра от услуги, която предлага – съчетание между СПА, рехабилитация и висококвалифицирани кадри.

Шарков изтъкна, че българските медицински специалисти са обучени изцяло по европейски стандарти. Освен това България е конкурентоспособна както по отношение на цените, така и по отношение на качеството и „висотата“ на здравната услуга - продукти и дейности, посочи икономистът.