За голямата си звезда: Атлетико Мадрид поиска на Барселона това, което отказа на Реал Мадрид

През послендите месеци в испанксата Ла Лига се разиграва голяма трансферна сага. Гигантите Барселона и Реал Мадрид искат да привлекат голямата звезда на Атлетико Хулиан Алварес. "Дюшекчиите" отказаха 100 милиона евро от "блаугранас" и 150 милиона евро от "белите". Но самият Алварес заяви, че иска да продължи футболната си кариера другаде и сега, искат или не, от Атлетико Мадрид ще трябва да го продадат. Сега "дюшекчиите" са поставили минимална цена за Барселона, ако иска да купи аржентинския нападател - 150 милиона евро.

Атлетико Мадрид отказа две големи оферти за Хулаин Алварес

Първоначалната оферта на Барслеона за Хулиан Алварес се състоеше от 90 милиона евро трансферна сума и допълнителни 10 милиона евро под формата на бонуси. От Атлетико обаче отказаха. След това президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес предложи на градския си съперник 150 милиона евро за Алварес, но "дюшекчиите" отново отказаха. След това в испанските медии се появи информация, че това може да е било просто маркетингов ход от страна на Перес, тъй като тогава му предстояха избори за президент на "кралете".

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Атлетико Мадрид иска чисти 150 милиона евро за Алварес

След това самият Хулиан Алварес заяви, че "трансферът би бил най-доброто решение за всички, за да осъществя мечтата си". Въпреки това, Атлетико Мадрид няма да даде звездата си на пряк конкурент, без да вземе солидна трансферна сума. Затова "дюшекчиите" са обявили минимална цена за Барселона от 150 милиона евро. В добавка на това, от "Метрополитано" нямат намерение да улеснят който и да е друг клуб в преследването на Алварес. Те обявиха, че не приемат нито разсрочени плащания, нито други играчи, предложени като бартер.

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