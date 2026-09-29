Жертва и двама ранени, сред които дете, при нападение в училище в Словакия

Шейсет и една годишна учителка почина след нападение с нож, извършено тази сутрин от ученик, в начално училище в село Сташков, окръг Жилина, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на службите за спешна медицинска помощ пред словашката новинарска агенция ТАСР, предава БТА. Климешова добави, че при нападението са пострадали също едно дете и 44-годишна жена. На мястото са се отзовали екипи на спешната помощ и на органите на реда. Още: Повишена полицейска готовност във Великобритания след като пакистанец намушка с нож 17-годишно момиче

Tragédia na základnej škole v Staškove: Žiak zaútočil ostrým predmetom Kysuckou obcou Staškov v okrese Čadca otriasol mimoriadne závažný incident, pri ktorom útočil žiak ôsmeho ročníka. https://t.co/7SWXgVG1k1 #zilina #zilinskykraj — Rádio Žilina (@radiozilina) September 29, 2026

„Екипи на въздушната спешна помощ транспортираха детето, което е в критично състояние, до болница в град Мартин. След първоначална обработка на раната, 44-годишната жена, която е с пробождане в гърдите, беше транспортирана по въздух до болница в Жилина. За съжаление, 61-годишната жена е получила наранявания, несъвместими с живота“, заяви Климешова. Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок, министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта Томаш Друкер и министърът на здравеопазването Камил Шашко пътуват към мястото на инцидента. Още: Кървава атака на гара в Ню Йорк, има ранени (ВИДЕА)