С любов към сърцето: Безплатни кардиологични прегледи и измервания в Бургас

За поредна година Община Бургас ще отбележи Световния ден на сърцето (29 септември) с поредица събития, насочени към деца и възрастни. Тази годна инициативата е под мотото „С любов към всяко сърце!“. Партньори са Сдружение „Младите лекари“-Бургас, Регионална здравна инспекция, АСМБ-Бургас, Съюз на парамедиците в България и Домашен социален патронаж.

Целта на кампанията е превенция на сърдечно-съдовите заболявания сред населението с фокус-подобряване сърдечното здраве чрез физическа активност, намаляване на стреса, балансиран хранителен режим и редовна профилактика.

ОЩЕ: Без операция: Лекари спасиха малко дете с тежки малформации

Кампанията ще се проведе утре, 29 септември, от 14:00 до 17:30 часа в градинката до Часовника, където ще бъ разположен мобилен здравен пункт с шатри.

Жителите и гостите на град Бургас ще могат да премерят артериалното си налягане, да направят електрокардиограма. Чрез анализатор на телесни мазнини ще се измерва съотношението на мазнините - индекс на телесна маса и килокалории от експертите на РЗИ-Бургас.

На място д-р Стамен Пишев – председател на Сдружение „Младите лекари“ и д-р Диян Господинов - изпълнителен директор на Сдружение „Младите лекари“, лекари-кардиолози ще консултират, насочват и отговарят на въпроси, относно профилактиката, подобряване здравето и качеството на живот на населението.

ОЩЕ: В тялото ни има "второ сърце", но как да се грижим за него?

Промяната в начина на живот и последиците от вредните навици за здравето ни, за редукцията на телесното тегло на деца и възрастни - в контекста на профилактиката и лечението на затлъстяването – един от факторите за сърдечно-съдовите заболявания.

Специалистите съветват, че за да е здраво и щастливо сърцето ни е необходимо да положим малко усилия за подобряване качеството ни на живот: намаляване на стреса и стресовите ситуации, промяна в хранителния ни режим, спорт, двигателна активност и профилактика.