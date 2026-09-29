Google да пълни бюджета на ЕС: Предложение от Франция

Европейският съюз трябва да използва милиардите евро от постъпленията от глоби, наложени на американската компания Google, за да намали вноските на страните членки към европейския бюджет. Това заяви днес френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад. "Това е нов източник на приходи за Европейския съюз - на стойност 4,6 млрд. евро, който би трябвало автоматично да намали вноските на всички държави членки“, каза той.

Членките на ЕС са разделени както по отношение на размера на бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г., така и по отношение на приоритетите при разходването на средствата.

ОЩЕ: Съдът на ЕС потвърди рекордната глоба срещу Google заради Android

Google беше глобена с общо 890 млн. евро (1,01 млрд. долара) през юли за „неспазване на правилата на Европейския съюз, целящи да ограничат влиянието на големите технологични компании“. Така общата сума на глобите, свързани с антиконкурентни практики на Google в ЕС, достига 10,38 милиарда евро в рамките на почти две десетилетия.

Европейската комисия предложи многогодишната финансова рамка за периода 2028 – 2034 г. да възлиза на 2 трилиона евро или 1,26 на сто от брутния национален доход (БНД) на ЕС. От сумата около 168 милиарда евро, или 0,11 на сто от БНД, са предназначени за обслужване на заеми, поети от ЕС във връзка с мерките за възстановяване след пандемията.

По-рано в. "Файненшъл таймс" съобщи, че Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са предупредили Брюксел, че могат да блокират споразумението за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., ако не бъдат договорени съкращения на разходите в размер на „стотици милиарди“ евро.