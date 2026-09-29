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Плащаме за нов, а всъщност е втора употреба: Разследване на ЕП удари мащабна мрежа за измама с телефони

29 септември 2026, 13:37 часа 444 прочитания 0 коментара
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Плащаме за нов, а всъщност е втора употреба: Разследване на ЕП удари мащабна мрежа за измама с телефони

Мащабна международна операция под ръководството на Европейската прокуратура разкри престъпна организация, която е измамила потребители в целия Европейски съюз, продавайки над 1 милион употребявани мобилни телефони като чисто нови. Акцията, носеща кодовото име "Троя", е довела до щети за потребителите, оценявани на поне 300 млн. евро, както и до загуби от ДДС за над 30 млн. евро в редица държави.

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В мащабната операция са се включили общо 1770 служители на полицията, данъчните и митническите служби, които извършиха над 160 обиска в 19 държави, сред които Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия и Нидерландия.

Към момента са арестувани седем души – включително двамата предполагаеми лидери на групата. Те са били арестувани на територията на Австрия, Германия и Испания.

Според разследващите престъпната мрежа е сглобявала апаратите от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства (ОАЕ). След това телефоните са били почиствани и опаковани така, че да изглеждат фабрично нови, и са изпращани към складове в Нидерландия и Германия, откъдето са пласирани към крайни клиенти чрез онлайн платформите в целия ЕС.

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Схемата е действала от 2018 г. насам, като чрез мрежа от фиктивни дружества в държави като Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария е прилагано неправомерно облекчено облагане с ДДС. Организаторите са избягвали плащането на пълния размер на ДДС върху стойността на устройствата, като са използвали схема за облагане,  приложима само за реално употребявани стоки, за които данъкът вече е внесен.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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