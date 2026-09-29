Операция "Вивалди" свива още сармите на руската армия: Руски източници го признават (ВИДЕО)

Руският военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, е един от увеличаващия се брой Z-канали, които определено са изпаднали в паника не просто заради постигнатото от украинската операция "Вивалди", а защото самата операция продължава да носи успехи на Украйна - ОЩЕ: Над 5000 км² разлика между реалността и твърденията на Русия за пробив в Украйна (КАРТИ)

Припомняме, че операция "Вивалди" е украинският отговор на руските опити пак да бъде превзет град Лиман. Градът е най-североизточната точка на първата защитна линия на украинския крепостен пояс (Славянск-Краматорск) в Донбас. И точно там украинската армия вече успешно се справя, като дори изтласква големи руски военни части - това го признават и най-популярните руски Z-канали.

"Рибар" признава директно, че ситуацията за 20-та и 25-та общовойскова руска армия се е влошила значително. 20-та армия в момента отстъпва при река Жребец, североизточно от Лиман, а 25-та действа на южния фланг на града. "Между селата Нови Мир и Новомихайливка врагът активно придвижва бронирани машини и разполага малки групи в района на Новомихайливка. Врагът настъпва към река Жеребец и позициите западно от нея, от които украинските сили се опитват да изтласкат руските части. Врагът е увеличил огневата мощ и е засилил атаките срещу логистиката далеч зад фронтовата линия. Ситуацията в самия район на Лиман също е сложна. Руските сили контролират Заречно, но врагът вече го приближава, и се държат в горите край Ямпол и южните покрайнини на Лиман. Именно тези позиции позволяват подстъпите към града да бъдат относително сигурни засега. Ситуацията там обаче е тежка. Дори с многото дървета за прикрития, руските войници са принудени да отстъпват през река Жеребец, включително край Ямпол. В Ямпол украинските части в момента се опитват да пробият от страната на Озерно и Диброва (т.е. от юг)", пише в обзора на руския военнопропаганден телеграм канал - ОЩЕ: 2000 руски жертви, 250 пленени окупатори: Билецки за резултатите от "Вивалди" (ВИДЕА)

"Колегите" на "Рибар" от "Два майора" също показват гняв, разочарование и тонът е панически: "Настоящата (руска) цел не е да напредваме към Лиман, а стабилизиране на фронта и задържане на останалите позиции западно от реката (река Жребец). Това остава един от най-проблемните участъци на фронта". Отделно, "Два майора" говори дори за по-лоша ситуация от "Рибар": "Според доклади на терен, украински части навлизат в Заречно от няколко посоки, продължават тежките боеве за Ямпол, а руският плацдарм западно от Жеребец се е свил. По-на юг врагът контраатакува и близо до Рай-Олександровка".

This is correct way to frame the grouppic.twitter.com/r8VyM8sakH — Vitaly (@M0nstas) September 28, 2026

За Славянското направление нов анализ публикува украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец. Той посочва, че руснаците сега се мъчат да напреднат фронтално към Славянск по направленията от Северск и от Бахмут т.е. от двете страни на път Е-40. Машовец заключва – няма нов руски напредък, има украински контраатаки, които значително са забавили Трета общовойскова руска армия. Специално за Рай-Олександровка като една от отправните точки към Славянската ТЕЦ Машовец сочи, че селото не е под руски контрол и има руски войници в североизточните му покрайнини. Точно в това село постоянно има промяна на баланса на силите. Като минимален руски успех украинският анализатор отчита напредък на щурмови групи в източната част на Николаевка и между Стародубовка и Пискуновка. Николаевка в по-голямата си част обаче е под украински контрол и това пречи на руснаците да опитат да атакуват Славянската ТЕЦ. Машовец добавя, че очевидно украинците са осъществили редица контраатаки в района на Ореховатка и Рай-Олександровка, с което са изтикали напреднали руски войници от канала „Северски Донец – Донбас“. А за Е-40, откъдето се стига до Краматорск, Машовец дава оценка, че има нула руски напредък през последната седмица. Той казва, че най-предните руски позиции са на 10-12 километра източно от Славянск и 9-10 километра източно от Краматорск. Но докато украинските части държат линията Николаевка – Орехуватка и Славянската ТЕЦ, достигане на руската армия фронтално от изток на запад до Славянск и Краматорск не може да има, смята украинският военен експерт. Той добавя, че операция "Вивалди", която облекчи много защитата на Лиман, също косвено помага, защото няма флангова подкрепа за Трета общовойскова руска армия. По думите на Машовец, сега украинците контраатакуват и югоизточно от Лиман, в горския масив между Ямпол и Лиман, и ако 25-та общовойскова руска армия почне да се оттегля от там, Трета общовойскова армия ще трябва да отдели сили (вероятно всичките си оперативни резерви) да пази 11 километра участък и то по права линия от Крива лука до Дроновка, по река Северски Донец, защото иначе ще е изложена на флангови украински контраатаки. Това значи още по-малко ресурси за настъпателни операции към Славянск и Краматорск.

Rai-Oleksandrivka may be the first tactically important settlement that the AFU successfully retook before DS managed to repaint it.



Half a year on the calmest front on paper, yet the most territorially dynamic one. https://t.co/jhjIIu3yry pic.twitter.com/f29ReB9VQy — Vitaly (@M0nstas) September 27, 2026

Цената на войната в Украйна

900 млрд. долара – толкова е похарчила Путинова Русия досега за подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. А догодина се готви да похарчи още над 202 млрд. долара. И още – заради увеличаващите се военни разходи, руската държава е теглила заеми за 5 трилиона рубли тази година, т.е. с 26% повече от първоначално планираното. А през 2027 година се готви да изтегли 7,7 трилиона рубли. Съответно, руският бюджетен дефицит през 2026 година вече отива на 3,2% от БВП т.е. два пъти повече от първоначално предвиденото. Всичко това са официални данни на руското финансово министерство и руското правителство!

От друга страна, Украйна изчислява, че догодина ще похарчи за войната 175 млрд. долара, но около 70 млрд. долара още ги няма и Киев разчита на помощ от партньорите си – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Новата цена на войната в Украйна: Кой - колко. Видни Z-канали: Руската армия при Лиман отстъпва (ОБЗОР – ВИДЕО)