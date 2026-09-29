Френски кмет разбуни социалните мрежи: Танцува до подпален контейнер или го гаси? (ВИДЕО)

Кметът на Сен Дени е подложен на критики заради видеоклип, на който танцува до горящ контейнер за боклук по време на протести, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, публикувайки видео от случая. На кадрите се вижда как той се усмихва и танцува заедно с протестиращи близо до горящия контейнер. Потребители в социалните мрежи обвиниха длъжностното лице в подстрекаване към безредици и палежи.

Mayor of Saint-Denis criticized for video dancing next to a burning trash bin during protests In the footage, he smiles and dances next to protesters near a burning trash bin. Social media users accused the official of inciting unrest and arson. The mayor himself said that he was trying to ensure the safety of the demonstration, put out the fire, and help firefighters. Protests by high school students in France have been going on for more than a week. The students are demanding more funding, smaller class sizes, and more teachers. The previous day in Lille, protesters set a school on fire.

По-късно кметът на Бали Багайоко отхвърли обвиненията в платформата Х и заяви, ченито е подпалил, нито е подскрекавал към запалването на кошче за боклук.

"Тези обвинения са абсурдни и издават намерение да се увреди имиджът на движението на учениците от гимназиите. Напротив, аз се опитах да изгася огъня, за да гарантирам безопасността на присъстващите младежи и да позволя бърза реакция от страна на пожарникарите. Това е, което би направил всеки избран представител на Републиката, присъстващ, за да подкрепи мобилизираната младеж. Посланието ми към учениците на място беше ясно: не се поддавайте на провокации, не излагайте себе си на опасност и продължете мобилизацията си по мирен начин. Този шум обаче – мащабно раздухван от крайната десница и нейните мрежи – не трябва да засенчва същественото: младежите от Сен Дени и Пиерфит се мобилизират в името на условията си за обучение и своето бъдеще. Техните искания трябва да бъдат чути и да получат политически отговор, а не да бъдат посрещани с масирани репресии и масово използване на сълзотворен газ", добави още Багойко. ОЩЕ: "Спрете нацистите!": Масови протести в Германия срещу победата на крайнодесните (СНИМКИ и ВИДЕО)

Contrairement aux accusations qui circulent, je n’ai évidemment ni allumé ni encouragé de feu de poubelle. Ces accusations sont grotesques et montrent la volonté de nuire à l’image du mouvement lycéen en cours. J’ai au contraire tenté de l’éteindre pour assurer la sécurité des jeunes présents et permettre une intervention rapide des pompiers. C’est ce que ferait tout élu de la République présent pour soutenir les jeunes mobilisés. Sur place, mon message aux lycéens a été clair : ne pas céder aux provocations, ne pas se mettre en danger et poursuivre leur mobilisation pacifiquement. Mais ce bruit de fond, largement relayé par l’extrême droite et ses réseaux, ne doit pas faire oublier l’essentiel : les jeunes de Saint-Denis - Pierrefitte se mobilisent pour leurs conditions d’étude et leur avenir. Leurs revendications doivent être entendues et recevoir des réponses politiques. Pas de la répression massive à grand renfort de gaz lacrymogène.