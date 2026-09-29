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Френски кмет разбуни социалните мрежи: Танцува до подпален контейнер или го гаси? (ВИДЕО)

29 септември 2026, 12:48 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Френски кмет разбуни социалните мрежи: Танцува до подпален контейнер или го гаси? (ВИДЕО)

Кметът на Сен Дени е подложен на критики заради видеоклип, на който танцува до горящ контейнер за боклук по време на протести, предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA, публикувайки видео от случая. На кадрите се вижда как той се усмихва и танцува заедно с протестиращи близо до горящия контейнер. Потребители в социалните мрежи обвиниха длъжностното лице в подстрекаване към безредици и палежи.

Кметът се опитал да изгаси пожара

По-късно кметът на Бали Багайоко отхвърли обвиненията в платформата Х и заяви, ченито е подпалил, нито е подскрекавал към запалването на кошче за боклук.

"Тези обвинения са абсурдни и издават намерение да се увреди имиджът на движението на учениците от гимназиите. Напротив, аз се опитах да изгася огъня, за да гарантирам безопасността на присъстващите младежи и да позволя бърза реакция от страна на пожарникарите. Това е, което би направил всеки избран представител на Републиката, присъстващ, за да подкрепи мобилизираната младеж. Посланието ми към учениците на място беше ясно: не се поддавайте на провокации, не излагайте себе си на опасност и продължете мобилизацията си по мирен начин. Този шум обаче – мащабно раздухван от крайната десница и нейните мрежи – не трябва да засенчва същественото: младежите от Сен Дени и Пиерфит се мобилизират в името на условията си за обучение и своето бъдеще. Техните искания трябва да бъдат чути и да получат политически отговор, а не да бъдат посрещани с масирани репресии и масово използване на сълзотворен газ", добави още Багойко. ОЩЕ: "Спрете нацистите!": Масови протести в Германия срещу победата на крайнодесните (СНИМКИ и ВИДЕО)

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Палеж Париж Франция контейнер Сен Дени
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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