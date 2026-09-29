Скандалът със Зеленски и севернокорейците: Южна Корея привика украинския посланик

В понеделник, 28 септември, Министерството на външните работи на Южна Корея привика временно изпълняващия длъжността посланик на Украйна Андрий Вешкин във връзка със скандала в Сеул, свързан с двама севернокорейски военнопленници. Според местната информационна агенция Yonhap южнокорейските власти са изключително възмутени, че Киев не е спазил споразумението за поверителност с азиатската страна. Първият заместник-министър на външните работи Парк Юн-джу е изразил пред Вешкин твърдата позиция на Сеул по този въпрос.

Министерството отбеляза, че подобни действия сериозно подкопават взаимното доверие и оказват негативно влияние върху приятелските отношения между двете страни.

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Украйна е нарушила споразумение за неразкриване на информация, като е разкрила прехвърлянето на пленени севернокорейски войници в Южна Корея, заяви на 24 септември южнокорейският президент И Дже-мьон в директна атака срещу украинския си колега Володимир Зеленски. Украинският президент направи това разкритие по време на реч пред Общото събрание на ООН на 23 септември, като посочи, че Украйна наскоро е „изпратила двама севернокорейски военнопленници в Република Корея“ и че единият от тях е опитал да се самоубие след пленяването си. По този начин действат севернокорейците, така са карани да правят от режима на Ким Чен Ун, допълни още Зеленски.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, И Дже-мьон изрази съжаление, че Зеленски е разкрил прехвърлянето. Той заяви, че това нарушава споразумение между Киев и Сеул. „Въпросът за репатрирането на севернокорейски военнопленници е изключително деликатна тема, която оказва значително влияние върху дипломацията, националната сигурност и ситуацията на Корейския полуостров“, подчерта южнокорейският държавен глава.

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Снимка: president.gov.ua

Президентската администрация на Украйна е отговорила, че Киев е разкрил само факта за прехвърлянето на севернокорейските военнопленници в Южна Корея, без да дава „подробностите“ около процеса. Президентската канцелария на Зелески също така е заявила пред Yonhap по-рано, че би било „странно“ да се пази в тайна цялото прехвърляне.

Сега Yonhap съобщава, че заместник-министърът на външните работи Парк Юн-джу е поискал официално обяснение и извинение от Украйна във връзка с този ход. Украинският представител е отговорил, че ще предаде на Киев точната позиция на Сеул.

Междувременно Зеленски цитира данни на украинското разузнаване, показващи, че Русия увеличава броя на севернокорейските войски в редиците си. „Имаме и нова информация за разполагането на севернокорейски войски в Русия: в момента на руска земя има над 8000 севернокорейски войници. Освен това се провежда подготовка за разполагането на още 10 000 войници – те се подбират за обучение и последващо разполагане в Русия“, каза той.

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