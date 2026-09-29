Естония: Русия стои зад палежа в наш военен завод, доставящ наземни роботи на Украйна (ВИДЕО)

На 29 септември Естония заяви, че руските разузнавателни служби стоят зад подпалването през август на сграда на военния поддоставчик Milrem Robotics в столицата Талин. Разследването до момента разглеждаше случая в компанията за отбранителни технологии като възможна руска диверсия, а сега властите потвърждават това. Правителството на балтийската държава може да заяви „с увереност“, че нападението, извършено през нощта на 15 август, „е било акт на саботаж, поръчан от специалните служби на Руската федерация“, гласи изявление на естонския външен министър Маргус Цахкна, предоставено на Kyiv Independent и цитирано от украинската медия.

Това съобщение идва в период, в който западни официални лица изразяват тревога относно ескалиращите хибридни операции на Москва на територията на НАТО, насочени особено срещу държави членки по източния фланг на Алианса и страни, подкрепящи Украйна.

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Извършителите са арестувани в Латвия, "вече не са заплаха"

„Естония е трудна цел за подобни атаки от страна на Русия. Нашите служби за сигурност работят ефективно. Няколко подобни акта на саботаж бяха предотвратени, а извършителите на палежа срещу Milrem Robotics бяха арестувани и вече не представляват заплаха за Естония“, заяви Цахкна.

Пожарът избухна миналия месец в сградата на Milrem Robotics в квартал Ласнамае в Талин. Службите за спешна помощ бързо овладяха огъня и никой не беше изложен на опасност, съобщиха естонските медии.

Трима заподозрени бяха задържани в Латвия няколко дни по-късно и предадени на естонските власти на 17–18 септември.

Снимка: естонска граница, Getty Images

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Milrem Robotics предоставя оръжие на Украйна

Milrem Robotics е естонска компания в областта на отбраната, специализирана в роботиката и автоматизираните системи. Тя доставя безпилотни наземни превозни средства TheMIS на Украйна.

Граничещата с Руската федерация Естония, която е член на НАТО и ЕС, е един от най-верните съюзници на Киев по време на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г.

As demonstrated in this short video, UGVs like this Milrem Themis, should consider supoport helicopter transportability, dimensions, tie down schemes, and dimensional efficiency. That means Chinook/Merlin. pic.twitter.com/Y9qqU1yamp — Think Defence (@thinkdefence) November 27, 2025

Естония ще привика руския посланик

Министерството на външните работи на Естония заяви, че ще привика руския посланик на 29 септември, и обеща, че Талин и неговите съюзници ще продължат да оказват натиск върху Русия чрез санкции и допълнителни ограничения за пътуването на руски граждани в Европа.

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„Естония и нейните съюзници запазват пълното право да отговорят на този вид враждебни, безотговорни и опасни действия“, заяви Цахкна.

Новината идва почти месец след като Германия обвини Москва, че е организирала опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг, където цел беше украински военнотранспортен самолет.

Полският министър-председател Доналд Туск също предупреди, че Русия може да предприеме „случайна“ атака с дрон на територията на НАТО, за да тества единството на съюзниците.

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