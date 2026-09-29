Почина един от най-големите световни папараци

Италианският фотограф Умберто Пици, известен като един от последните големи папараци от епохата на "Сладкия живот" в Рим, почина на 88-годишна възраст, предаде АПА, позовавайки се на семейството му. В продължение на почти шест десетилетия Пици фотографира звездите на киното, политици, аристократи, кардинали, бизнесмени и представители на италианския обществен живот, превръщайки малките жестове и неочакваните сцени в хроника на своето време.

Ripubblichiamo un’intervista di aprile 2026 a Umberto Pizzi, il fotografo della Dolce Vita scomparso il 29 settembre a 89 anni.



[…] Fotografo di star internazionali ma anche Mastroianni, Loren, Magnani.

«La Loren cercava di sfuggirmi ma io la tampinavo, Mastroianni era spesso… pic.twitter.com/6RfUYve50d — La Stampa (@LaStampa) September 29, 2026

Негови снимки са публикувани в италиански и международни издания, сред които "Time", "People" и "Sunday Express Magazine". По-късно той работи и с италианския ежедневник "Il Fatto Quotidiano" и популярния сайт "Dagospia".

Кой е Умберто Пици

Пици е роден през 1937 г. близо до Рим. Професионалният му път започва далеч от светските среди на италианската столица. Като млад фотожурналист той работи за Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), което го отвежда в страни като Иран, Ирак, Турция, Сирия и Йордания.

Именно Рим обаче превръща името му в синоним на папарашката фотография. През 60-те години Пици започва да посещава местата, където се събира римският елит, за да снима звездите на италианското и международното кино. Сред хората, попаднали пред обектива му, са Марчело Мастрояни, Виторио Гасман, Роберто Роселини, Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън.

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Това е златната епоха на Виа Венето – времето, когато Рим привлича холивудски звезди, а нощният живот на италианската столица се превръща в част от световната популярна култура. Пици не се интересува само от официалните пози. Той изчаква неочаквания поглед, гримасата или необмисления жест, които могат да разкажат повече от една официална снимка.

През 70-те и 80-те години фотографът постепенно разширява обхвата на работата си. Обективът му се насочва не само към света на киното и шоубизнеса, но и към политиката, бизнеса и обществения живот. Той снима политици, интелектуалци, предприемачи, финансисти и представители на аристокрацията.

Addio a Umberto Pizzi, il fotografo del Cafonal e dei divi di Hollywood https://t.co/X5W7Zy8jTw pic.twitter.com/jGTdIAAxFx — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) September 29, 2026

През 2000-те години Пици става познат на още по-широка публика благодарение на сътрудничеството си с "Dagospia", основан от журналиста Роберто Д'Агостино. Фотографът продължава да документира приеми, вечери и частни събития, на които се срещат представители на политическия, икономическия и културния елит.

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За Пици интерес представляват не само известните лица, но и детайлите около тях – облеклото, жестовете, поведението и малките сцени, които според него разкриват духа на обществото. Архивът му днес представлява своеобразна визуална хроника на Италия от втората половина на XX и началото на XXI век – от икономическия бум и социалните промени до епохата на непрекъснатото медийно внимание.

През 2026 г. Rai Cultura посвети на живота и кариерата му документалната поредица Profumo di Pizzi, която проследява професионалния му път чрез фотографии, архивни материали и негови спомени, допълва БТА.