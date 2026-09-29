Идват хиляди нови ваксини срещу COVID-19

До края на годината ще бъдат доставени 31 680 дози ваксини срещу COVID-19. Това съобщи началникът на отдел "Надзор на заразните болести" към Министерството на здравеопазването д-р Кремена Пармакова. Ваксините са на "Пфайзер". Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще създават организация за имунизационните кабинети, в които ще се извършват имунизации срещу COVID-19.

При постъпване на информация в РЗИ за желаещи да се имунизират, които са трудноподвижни или с отдалечен достъп до лечебно заведение, ще се сформира мобилен екип, който да обикаля из населените места и ще предостави възможност за имунизация.

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"От 14 до 20 септември в Европейския съюз се наблюдава леко увеличаване на броя на заболелите спрямо предходната седмица на заболелите от COVID-19 основно при 15-годишни. Наблюдава се и лек спад на хоспитализациите сред заболелите пациенти. Основно засегнати са хора на и над 65 години", отбеляза д-р Пармакова.

"Ваксините срещу COVID-19 остават ефективни за предотвратяването на тежко заболяване и смърт, но ефективността има тенденция да намалява в условия на променящ се вирус. При създаването на ваксината през 2021 г. ефективността срещу хоспитализация е 85%", посочи д-р Пармакова. "Ефективността на ваксината спада заради мутирането на вируса, като през 2024-2025 г. е около 60% срещу хоспитализация и между 62-78% срещу смърт", допълни тя.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва рутинна ваксинация срещу COVID-19 за хора с най-висок риск от тежко протичане на заболяването. В рисковите групи попадат възрастни с придружаващи заболявания, с тежко затлъстяване, както и хора над 75 години. Важно е да се припомни, че ваксината не създава защита срещу заболяване, а срещу тежко протичане на болестта, подчерта д-р Пармакова.

Според данни на Националната здравноинформационна система (НЗИС) се наблюдава спад в броя на ваксинираните през годините. През 2021 г. броят на имунизираните са над милион и 770 хиляди души, през 2022 г. – над 709 хиляди, през 2023 г. – над 119 хиляди, през 2024 г. – над 38 хиляди, а през 2025 г. – над 19 хиляди души.