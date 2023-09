Жертви и ранени, включително дете, след масирана ракетна атака по Украйна (ВИДЕА и СНИМКИ)

Още: Нова голяма атака на Украйна в Крим, Русия отвърна (ВИДЕО)

В Черкаска област поне 10 души бяха ранени след обстрел по хотел. Вследствие на удара е имало и пожар. Щандове на местен пазар също са били обгърнати от огън.

Най-малко 10 души са били евакуирани, а един е изваден от руините. В самия хотел все още може да има до 23 души, съобщиха местните власти.

В столицата на Украйна паднаха отломки от свалени ракети и бяха нанесени щети по няколко района – Дарницки, Соломянски, Шевченски. Седем души са били ранени, включително и дете, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Става въпрос за 9-годишно момиченце, което е било откарано в болница заедно с майка си.

А ето как изглежда стаята на момичето (видеото е само за абонати на "Телеграм"). "Украйна сейчас" съобщава, че при руския удар с ракета детето е изхвърчало от леглото си и е получило наранявания, като раните по-късно са били зашити.

По-късно "Украйна сейчас" съобщи, че и 18-годишно момиче е пострадало при нападението.

В Киев е имало пожар в газстанция и поражения по жилищна сграда, допълни кметът Виталий Кличко. Над 20 руски крилати ракети са били свалени над Киев от противовъздушната отбрана.

Според министъра на вътрешните работи Игор Клименко в Киевска област са регистрирани двама ранени в резултат на падащи отломки. Изстреляни ракети е имало към Виница, където съобщенията гласят, че ПВО се справя.

Нападение на руснаците в Харков е разрушило склад, като там има двама ранени. Ситуацията в региона на Ровно също е тежка.

Там е ударена гражданска и енергийна инфраструктура. Повредена е бензиностанция и 5 автомобила. Няма пострадали.

Част от района на Ровно е без електричество. Вече се работи по възстановяването на осветлението, съобщиха местните власти.

В региона на Херсон има три жертви и поне петима ранени. Руснаците са ударили общежитие през нощта, като са убили двама мъже - на 29 и на 41 години, съобщи губернаторът Олександър Прокудин в "Телеграм".

След това се появи информация, че на сутринта е имало нов удар, който е убил 81-годишна жена в апартамента ѝ.

В западната Лвовска област руснаците са нанесли три ракетни удара по територията на Дрогобич, заявиха местните власти. Имало е два удара по промишлен обект. Цехът се е запалил, унищожена е триетажна сграда на склад, а пожарът е бил на площ от около 30 кв. м.

Друг ракетен удар е попаднал в частен двуетажен склад, като е предизвикал пожар на площ от 20 квадратни метра. Пожарите все още са в процес на гасене. Към момента няма данни за пострадали.

Общо над Украйна тази нощ са били свалени 36 от 43 крилати ракети X-101/X-55/X-555, изстреляни от 10 бомбардировача Ту-95МС на руските сили, съобщиха украинските ВВС.

Междувременно стана ясно, че още една система за противовъздушна отбрана "Панцир-С2" на руснаците може да е била унищожена през нощта в окупирания Крим.

