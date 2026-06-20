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Жертвите от руската атака в Харков вече са девет

20 юни 2026, 15:36 часа 325 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Володимир Зеленски
Жертвите от руската атака в Харков вече са девет

В Харков бе намерено тялото на човек под развалините на сграда, разрушена при руски удар с планираща бомба. Така броят на жертвите нарасна до 9 души, съобщи Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на началника на областната военна администрация Олег Синегубов. "За съжаление, един човек е загинал по време на вражеския удар и в Холодногорски район. В момента се полагат усилия за изваждане на тялото изпод развалините“, написа Синегубов.

В друг пост губернаторът на Харковска област съобщи, че броят на жертвите от вражеската атака се е увеличил до 9 души, включително 6-годишно момче. 

Петима души са хоспитализирани, а още четирима са получили медицинска помощ на място. 

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Руските удари повредиха жилищна сграда

Руските войски нанесоха удари с планиращи бомби в Холодногорски район в Харковска област, повреждайки двуетажна жилищна сграда. Възможно е все още да има хора, затрупани под развалините, отбелязва Укринформ. 

Агенцията съобщи по-рано за руски удар с дрон в Киевски район на град Харков, който отне живота на пътник в автомобил, 38-годишната водачка на превозното средство е ранена.

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Харков руски удари война Украйна
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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