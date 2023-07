Кадировците са безполезни като войници: Украинска оценка след поражение на чеченците (ВИДЕО)

Черевати направи коментара по време на интервю за 24-часовия украински телемаратон. Той беше питан за чеченците на Кадиров поради информация, че сили на отряда "Ахмат" са отишли в Бахмут като подкрепа на разположените там руски части.

Полковникът потвърди, че действително бойци на "Ахмат" са забелязни при Бахмут - до Клещеевка, на 6-7 километра южно от града. Там тече една от най-важните битки, която ще предопредели съдбата на Бахмут и дали скоро на руснаците няма да им се наложи да отстъпват. Черевати каза, че войските на Кадиров са се оттеглили след тежки загуби.

"Битките с тях ясно показаха, че тяхната работа са полицейски задължения, защото като войници те нямат стойност. Претърпяха загуби и се оттеглиха. Мисля, че ако се опитат отново да влязат в битка с украинските бригади, ще бъдат напълно разбити", коментира полковникът.

ВИДЕО: Украински плътен огън коси руснаците, може би кадировци

Spokesman of the Eastern Grouping Serhii Cherevaty explained that Kadyrov's troops were seen near Klishchiivka, but retreated after suffering heavy losses.



"The battles with them clearly showed that their business is police duties, because as soldiers they have no value. Having… pic.twitter.com/24KJQFdtct